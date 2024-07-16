Водителю на заметку: порядок действий и оформление страховой выплаты при сбитом дорожном знаке

Как избежать штрафа и получить страховку за сбитый дорожный знак

2:22 Your browser does not support the audio element. Страхование

Сбитый дорожный знак может стать причиной ДТП, а сам факт его повреждения считается дорожно-транспортным происшествием. Эксперты рассказали, что делать водителю в такой ситуации.

Фото: Wikipedia by Patian, CC BY-SA 3.0

Что делать при сбитом дорожном знаке?

Если вы оказались в такой ситуации:

Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки. Зафиксируйте происшествие с помощью фото- и видеосъемки. Если автомобиль мешает движению, после фиксации переместите его в сторону, но не покидайте место аварии. Дождитесь прибытия инспектора ГИБДД.

Сбитый знак — это ущерб, причиненный третьим лицам, и он покрывается полисом ОСАГО в пределах 400 тысяч рублей. Если сумма ущерба больше, водителю придется доплачивать.

Оформление ДТП и получение страховой выплаты

Для правильного оформления ДТП со сбитым знаком и получения страховой выплаты выполните следующие шаги:

Сообщите об аварии своей страховой компании. Подготовьте документы: копии паспорта, водительского удостоверения, документов на автомобиль, страхового полиса, заявление и протокол ДТП. По возможности найдите свидетелей происшествия. Передайте документы в страховую компанию. Она обработает заявку и примет решение о возмещении ущерба. При подтверждении компенсации страховая компания перечислит деньги на указанный банковский счет.

Сообщить в страховую компанию необходимо в течение пяти дней после аварии. Решение о выплате принимается в течение 20 дней.

Оформление ДТП по европротоколу

Оформить ДТП по европротоколу при сбитом дорожном знаке нельзя, так как европротокол применяется только при повреждении имущества транспортных средств. Дорожные знаки являются государственным имуществом, и за их повреждение придется платить.

После ДТП уберите знак с дороги, если он мешает движению, но только после фиксации обстоятельств.

Помимо возмещения ущерба, вам придется заплатить штраф от 5 до 10 тысяч рублей по статье 12.33 КоАП. Этот штраф не покрывается полисом ОСАГО.