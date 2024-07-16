Водителю на заметку: порядок действий и оформление страховой выплаты при сбитом дорожном знаке

Сбитый дорожный знак может стать причиной ДТП, а сам факт его повреждения считается дорожно-транспортным происшествием. Эксперты рассказали, что делать водителю в такой ситуации.
Что делать при сбитом дорожном знаке?
Если вы оказались в такой ситуации:
Сбитый знак — это ущерб, причиненный третьим лицам, и он покрывается полисом ОСАГО в пределах 400 тысяч рублей. Если сумма ущерба больше, водителю придется доплачивать.
Оформление ДТП и получение страховой выплаты
Для правильного оформления ДТП со сбитым знаком и получения страховой выплаты выполните следующие шаги:
Сообщить в страховую компанию необходимо в течение пяти дней после аварии. Решение о выплате принимается в течение 20 дней.
Оформление ДТП по европротоколу
Оформить ДТП по европротоколу при сбитом дорожном знаке нельзя, так как европротокол применяется только при повреждении имущества транспортных средств. Дорожные знаки являются государственным имуществом, и за их повреждение придется платить.
После ДТП уберите знак с дороги, если он мешает движению, но только после фиксации обстоятельств.
Помимо возмещения ущерба, вам придется заплатить штраф от 5 до 10 тысяч рублей по статье 12.33 КоАП. Этот штраф не покрывается полисом ОСАГО.
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