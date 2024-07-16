Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В микроволновке нельзя греть небольшие порции еды, и вот почему
Наталья Медведева рассказала об условиях труда в Comedy Woman
Пять рожениц со схватками застряли в лифте московского роддома
Самые милые породы кошек
Как сохранить красоту ног: избегайте этих привычек
В Китае научились находить большие военные корабли на плохих спутниковых снимках
Эксперты выяснили, сколько придется переплатить по ипотеке
Ксения Бородина забрала с Алтая домой очаровательного питомца
Вода из горячего крана ухудшает вкус чая и кофе
Водителю на заметку: порядок действий и оформление страховой выплаты при сбитом дорожном знаке

Как избежать штрафа и получить страховку за сбитый дорожный знак

2:22
Страхование

Сбитый дорожный знак может стать причиной ДТП, а сам факт его повреждения считается дорожно-транспортным происшествием. Эксперты рассказали, что делать водителю в такой ситуации.

Как избежать штрафа и получить страховку за сбитый дорожный знак
Фото: Wikipedia by Patian, CC BY-SA 3.0

Что делать при сбитом дорожном знаке?

Если вы оказались в такой ситуации:

  1. Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки.
  2. Зафиксируйте происшествие с помощью фото- и видеосъемки.
  3. Если автомобиль мешает движению, после фиксации переместите его в сторону, но не покидайте место аварии.
  4. Дождитесь прибытия инспектора ГИБДД.

Сбитый знак — это ущерб, причиненный третьим лицам, и он покрывается полисом ОСАГО в пределах 400 тысяч рублей. Если сумма ущерба больше, водителю придется доплачивать.

Оформление ДТП и получение страховой выплаты

Для правильного оформления ДТП со сбитым знаком и получения страховой выплаты выполните следующие шаги:

  1. Сообщите об аварии своей страховой компании.
  2. Подготовьте документы: копии паспорта, водительского удостоверения, документов на автомобиль, страхового полиса, заявление и протокол ДТП.
  3. По возможности найдите свидетелей происшествия.
  4. Передайте документы в страховую компанию. Она обработает заявку и примет решение о возмещении ущерба.
  5. При подтверждении компенсации страховая компания перечислит деньги на указанный банковский счет.

Сообщить в страховую компанию необходимо в течение пяти дней после аварии. Решение о выплате принимается в течение 20 дней.

Оформление ДТП по европротоколу

Оформить ДТП по европротоколу при сбитом дорожном знаке нельзя, так как европротокол применяется только при повреждении имущества транспортных средств. Дорожные знаки являются государственным имуществом, и за их повреждение придется платить.

После ДТП уберите знак с дороги, если он мешает движению, но только после фиксации обстоятельств.

Помимо возмещения ущерба, вам придется заплатить штраф от 5 до 10 тысяч рублей по статье 12.33 КоАП. Этот штраф не покрывается полисом ОСАГО.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Актёр Станислав Садальский оценил огромный дворец Елены Малышевой в США

Станислава Садальского впечатлила резиденция ведущей шоу "Жить здорово" Елены Малышевой в пригороде Нью-Йорка за 6,5 миллионов долларов.

Садальский высказался о дворце Елены Малышевой в США
4 причины скручивания листьев помидоров
У помидоров могут скручиваться листьям по четырём причинам
Молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги
Как кефиром поливать помидоры: советы и рекомендации
Только на западных кладбищах Украины будет лежать 1 млн погибших боевиков Дмитрий Плотников Кризис управления в ВСУ нарастает: седьмой комбриг скоро будет снят с должности Любовь Степушова
Как с помощью риса увеличить урожай огурцов в несколько раз: об этом многие не слышали
Откройте секрет совершенной кожи: почему сода идеальный союзник в борьбе с чёрными точками?
Нежные пирожки с яблоками: замешиваем для них тесто по удачному секретному рецепту
Нежные пирожки с яблоками: замешиваем для них тесто по удачному секретному рецепту
Последние материалы
В микроволновке нельзя греть небольшие порции еды, и вот почему
Наталья Медведева рассказала об условиях труда в Comedy Woman
Пять рожениц со схватками застряли в лифте московского роддома
Как избежать штрафа и получить страховку за сбитый дорожный знак
Самые милые породы кошек
Как сохранить красоту ног: избегайте этих привычек
В Китае научились находить большие военные корабли на плохих спутниковых снимках
Эксперты выяснили, сколько придется переплатить по ипотеке
Ксения Бородина забрала с Алтая домой очаровательного питомца
Вода из горячего крана ухудшает вкус чая и кофе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников