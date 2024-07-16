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Эксперты назвали ключевые признаки, по которым страховые компании могут заподозрить инсценировку ДТП

Как страховые компании выявляют фальшивые ДТП: ключевые признаки

1:34
Страхование

Основной признак поддельного ДТП — это его условия: чаще всего происшествие происходит в тёмное время суток и вдали от камер наблюдения и населённых пунктов. Кроме того, у водителей обычно отсутствуют видеорегистраторы. Эти факторы затрудняют установление обстоятельств происшествия.

Как страховые компании выявляют фальшивые ДТП: ключевые признаки
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

При симуляции аварии автомобили получают неравномерные повреждения. Один автомобиль почти не повреждён, тогда как другой, обычно более дорогой, получает серьёзные повреждения, достаточные для максимальной компенсации по ОСАГО, до 400 тысяч рублей.

Для выявления фальсификаций страховые компании проводят автотехническую и транспортно-логическую экспертизы. Эксперты анализируют высоту, направление и глубину повреждений на обоих автомобилях. Часто выясняется, что один из автомобилей имел повреждения ещё до происшествия, а участники попытались переложить ответственность на страховую компанию. Они могли найти человека с действующей страховкой или оформить новую, а затем имитировать столкновение, после чего один из автомобилей мог уехать в кювет.

Если экспертиза показывает, что даже начального столкновения не было, это является серьёзным доказательством фальсификации. Дополнительными признаками инсценировки могут быть отсутствие на месте происшествия следов грязи, краски, пластика или стекла, которые обычно остаются после аварий, или их незначительное количество.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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