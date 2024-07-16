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Возврат туристической страховки: что делать, если поездка сорвалась или передумали оформлять

Россиянам рассказали, как вернуть деньги за туристическую страховку

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Страхование

Если ваша поездка не состоялась или вы в последний момент решили отказаться от страховки, вы всегда можете аннулировать уже приобретённый туристический полис.

Россиянам рассказали, как вернуть деньги за туристическую страховку
Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots, PDM

Некоторые страховые компании предоставляют своим клиентам "время на раздумье" — несколько дней с момента заключения договора, в течение которых можно вернуть полис и получить полную стоимость обратно. Обычно такие условия распространяются на полисы, оформленные онлайн, и период для расторжения договора без потерь составляет три дня.

Вы также можете вернуть полис позже, но в этом случае страховая компания удержит 30% от его стоимости. Расторгнуть договор можно в любой день до начала действия полиса.

Однако если вы решите расторгнуть договор уже после его начала, например, если поездка была отменена или завершилась раньше, деньги за полис вам не вернут.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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