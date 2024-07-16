Возврат туристической страховки: что делать, если поездка сорвалась или передумали оформлять

Если ваша поездка не состоялась или вы в последний момент решили отказаться от страховки, вы всегда можете аннулировать уже приобретённый туристический полис.
Некоторые страховые компании предоставляют своим клиентам "время на раздумье" — несколько дней с момента заключения договора, в течение которых можно вернуть полис и получить полную стоимость обратно. Обычно такие условия распространяются на полисы, оформленные онлайн, и период для расторжения договора без потерь составляет три дня.
Вы также можете вернуть полис позже, но в этом случае страховая компания удержит 30% от его стоимости. Расторгнуть договор можно в любой день до начала действия полиса.
Однако если вы решите расторгнуть договор уже после его начала, например, если поездка была отменена или завершилась раньше, деньги за полис вам не вернут.
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