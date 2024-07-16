Доступность и преимущества ДМС: самые популярные мифы о медицинском страховании

Топ-5 популярных мифов о ДМС, в которые до сих пор многие верят

1:48 Your browser does not support the audio element. Страхование

Добровольное медицинское страхование (ДМС) — это эффективный способ защиты здоровья, однако вокруг него существует множество заблуждений. Давайте развеем пять самых распространённых мифов.

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Миф 1: ДМС — это дорого

Многие считают, что ДМС доступно только состоятельным людям. Однако на рынке существует множество программ, подходящих для разных бюджетов. Часто работодатели включают ДМС в социальный пакет, делая его доступным для обычных сотрудников.

Миф 2: ДМС не покрывает серьёзные заболевания

Распространено мнение, что ДМС покрывает только незначительные медицинские услуги. На самом деле большинство полисов ДМС включают покрытие серьёзных заболеваний и сложных медицинских процедур, таких как операции и длительное лечение.

Миф 3: ДМС не нужно, если есть ОМС

Обязательное медицинское страхование (ОМС) действительно обеспечивает базовый уровень медицинских услуг. Однако ДМС предлагает более широкий спектр услуг, доступ к высококвалифицированным специалистам и сокращенные сроки ожидания.

Миф 4: Оформление ДМС — сложный процесс

Многие опасаются бюрократии при оформлении ДМС. Однако современные страховые компании стремятся упростить этот процесс, предлагая онлайн-сервисы и минимизируя количество необходимых документов.

Миф 5: ДМС бесполезно для молодых и здоровых

Молодые люди часто считают, что им не нужно ДМС. Однако непредвиденные медицинские случаи могут случиться с каждым, и наличие ДМС может значительно сократить расходы на лечение.