Правительственная комиссия обсудит увеличение срока ремонта по ОСАГО с 30 до 45 дней

На этой неделе правительственная комиссия по законопроектной деятельности проведет заседание, на котором планируется обсудить и, вероятно, утвердить отредактированный законопроект о продлении срока восстановительного ремонта по ОСАГО. Автором инициативы является сенатор Андрей Кутепов, предложивший увеличить срок ремонта автомобилей по ОСАГО с 30 до 45 дней.
Представитель сенатора сообщил, что правительство поддерживает данное предложение и ожидает передачи документа в Госдуму для рассмотрения в течение ближайших двух-трех недель. Такое решение направлено на решение проблем с поставками запчастей, что может вызывать задержки в ремонте автомобилей. По мнению экспертов, с 2022 года страховые компании сталкиваются с трудностями из-за антироссийских санкций, что приводит к предпочтению денежных выплат вместо натуральных, сообщают Ведомости.
По статистике Российского союза автостраховщиков (РСА), за первые девять месяцев 2023 года лишь 6% всех страховых случаев по ОСАГО касались ремонтных работ. Предложенное увеличение срока восстановительного ремонта может способствовать более эффективному восстановлению после дорожных происшествий.
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