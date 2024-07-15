Страховщики "Согласия" назвали самые частые причины травм

1:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

Специалисты страховой компании "Согласие" проанализировали обращения россиян по полисам страхования выезжающих за рубеж за 2023 и 2024 годы. Они выяснили, что наиболее распространёнными причинами травм среди наших туристов являются падения у бассейнов, в ванных комнатах отеля и на отделанных мрамором или кафелем лестницах.

Фото: scientificanimations.com is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

На втором месте — травмы, полученные во время участия в анимации и спортивных играх в отеле или на пляже. Замыкают тройку повреждений травмы, полученные во время купания и пребывания на побережье: порезы о коралловые рифы и травмы конечностей при нырянии или отбрасывании волнами на скалы.

Так, убытки с диагнозом "травма" составили 24,4% от всех обращений за проанализированный период, переломы — 20,2%, раны и растяжения — 19,3% и 12,0% соответственно.