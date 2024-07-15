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Исследование: падения у бассейнов и участие в анимации — главные причины травм туристов

Страховщики рассказали, где туристы получают самые серьёзные травмы

1:08
Страхование

Эксперты страховой компании "Согласие" проанализировали обращения россиян по полисам страхования выезжающих за границу за 2023 и 2024 годы и выявили, что самые распространённые травмы у туристов случаются при падении у бассейнов, в ванных комнатах отелей и на лестницах, отделанных мрамором или кафелем.

Страховщики рассказали, где туристы получают самые серьёзные травмы
Фото: freepik.com by ASphotofamily, PDM

На втором месте по частоте находятся травмы, полученные при участии в анимационных программах и спортивных играх в отелях или на пляжах. Третье место занимают травмы, полученные во время купания и нахождения на побережье: порезы о кораллы и травмы конечностей при нырянии или ударе волнами о скалы часто становятся причинами обращения за страховыми выплатами.

Таким образом, убытки с диагнозом "травма" составили 24,4 % от всех обращений за рассматриваемый период, переломы — 20,2 %, раны и растяжения — 19,3 % и 12,0 % соответственно.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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