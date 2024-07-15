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"Абсолют Страхование" застраховала корабль "Академик Борис Петров"

1:03
Страхование

Компания "Абсолют Страхование" выиграла конкурс на страхование гражданской ответственности НИС "Академик Борис Петров".

"Абсолют Страхование" застраховала корабль "Академик Борис Петров"
Фото: cgvi.uscg.mil by Береговая охрана США, PDM

Страховой договор покрывает риски для членов экипажа и третьих лиц, связанные с несчастными случаями и заболеваниями. Страховая сумма составляет 74 млн рублей для ответственности перед членами экипажа и третьими лицами. Договор также покрывает риски за ущерб окружающей среде от эксплуатации судна. Страховая сумма для ответственности за загрязнение бункерным топливом составляет 626 млн рублей.

Судно застраховано на год, территория действия страхования — весь мир.

НИС "Академик Борис Петров" предназначено для исследования океана, океанического дна и атмосферы. Институт океанологии им. П. П. Ширшова — ведущее научное морское учреждение Калининграда, предоставляющее услуги по эксплуатации судов и водолазным работам.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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