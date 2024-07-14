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Страховая защита при страховании ответственности

3:42
Страхование

Предоставляемая страховщиком страховая защита может включать:Страховая защита, предоставляемая страховщиком, может включать в себя:

Страховая защита при страховании ответственности
Фото: Pravda.Ru

1. Оплату обоснованных требований третьих лиц к страхователю или застрахованному лицу. Страховщик также может отклонять необоснованные требования и проверять их.

2. Возмещение необходимых и целесообразных расходов по предварительному установлению обстоятельств страховых случаев и степени виновности страхователя или застрахованного лица. Также страховщик может помочь внесудебно защитить интересы страхователя или застрахованного лица при предъявлении им требований в связи с такими случаями.

3. Возмещение расходов по ведению дел в судебных органах по предполагаемым страховым случаям. Передача дела в суд может быть произведена с согласия страховщика или если страхователь или застрахованное лицо не могли избежать этого.

4. Предоставление юридической помощи, услуг адвокатов и специалистов, участвующих в рассмотрении обстоятельств причинения вреда третьим лицам и оценке величины такого вреда. Страховщик также может помочь в судебной и внесудебной защите страхователя или застрахованного лица в связи с требованиями третьих лиц о возмещении вреда.

 

5. Возмещение необходимых расходов по спасению жизни и имущества лиц, которым в результате страхового случая был причинен ущерб, или по уменьшению другого ущерба, причиненного страховым случаем.

 

6. Оплату сумм залога или иных сумм, которые страхователь или застрахованное лицо обязаны внести в силу закона по решению суда или иных компетентных органов в качестве обеспечения выполнения обязательств, связанных с причинением вреда третьим лицам.

1.     Оплату обоснованных требований третьих лиц к страхователю (застрахованному лицу) и отклонение необоснованных требований, а также проверку таких требований страховщиком.

2.     Возмещение необходимых и целесообразных расходов по предварительному выяснению обстоятельств предполагаемых страховых случаев и степени виновности страхователя (застрахованного лица) и внесудебной защите интересов страхователя (застрахованного лица) при предъявлении ему требований в связи с такими случаями.

3.     Возмещение расходов по ведению в судебных органах дел по предполагаемым страховым случаям, если передача дела в суд была произведена при согласии страховщика либо страхователь (застрахованное лицо) не мог избежать передачи дела в суд.

4.     Предоставление юридической помощи, услуг адвокатов и специалистов,участвующих в рассмотрении обстоятельств причинения вреда третьим лицам и оценке величины такого вреда, в судебной и внесудебной защите страхователя (застрахованного лица) в связи с предъявляемыми ему требованиями третьих лиц о возмещении вреда.

5.     Возмещение необходимых расходов по спасанию жизни и имущества лиц,которым в результате страхового случая причинен ущерб, или уменьшение другого ущерба, причиненного страховым случаем.

6.     Оплату сумм залога или иных сумм, которые страхователь (застрахованное лицо) обязан внести в силу закона, по решению суда или иных компетентных органов в качестве обеспечения выполнения обязательств, связанных с причинением вреда третьим лицам.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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