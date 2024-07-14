Что могут включать условия договоров страхования ответственности?

0:42 Your browser does not support the audio element. Страхование

В договорах страхования ответственности прописываются максимальные суммы, которые страховая компания готова выплатить в качестве возмещения. Эти суммы называются лимитами ответственности.

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В договоре могут быть указаны несколько лимитов ответственности:

1. Максимальный размер выплаты страхового возмещения за каждый страховой случай (или за каждое происшествие).

2. Лимиты ответственности по каждому требованию, предъявляемому потерпевшими.

3. Отдельные лимиты ответственности за ущерб, причинённый одному лицу, и за ущерб, причинённый нескольким лицам в результате одного страхового случая.