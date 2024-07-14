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Что могут включать условия договоров страхования ответственности?

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Страхование

В договорах страхования ответственности прописываются максимальные суммы, которые страховая компания готова выплатить в качестве возмещения. Эти суммы называются лимитами ответственности.

Что могут включать условия договоров страхования ответственности?
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В договоре могут быть указаны несколько лимитов ответственности:

1. Максимальный размер выплаты страхового возмещения за каждый страховой случай (или за каждое происшествие).

2. Лимиты ответственности по каждому требованию, предъявляемому потерпевшими.

3. Отдельные лимиты ответственности за ущерб, причинённый одному лицу, и за ущерб, причинённый нескольким лицам в результате одного страхового случая.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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