Что могут включать условия договоров страхования ответственности?

В договорах страхования ответственности прописываются максимальные суммы, которые страховая компания готова выплатить в качестве возмещения. Эти суммы называются лимитами ответственности.
В договоре могут быть указаны несколько лимитов ответственности:
1. Максимальный размер выплаты страхового возмещения за каждый страховой случай (или за каждое происшествие).
2. Лимиты ответственности по каждому требованию, предъявляемому потерпевшими.
3. Отдельные лимиты ответственности за ущерб, причинённый одному лицу, и за ущерб, причинённый нескольким лицам в результате одного страхового случая.
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.