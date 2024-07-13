Добровольное и обязательное страхование ответственности

Существуют две формы страхования ответственности: обязательная и добровольная.
К обязательным видам страхования относятся:
1. Страхование ответственности предприятий, которые представляют повышенную опасность.
2. Страхование гражданской ответственности нотариусов и оценщиков.
3. Страхование организаций, эксплуатирующих объекты атомной энергии.
4. Страхование гражданской ответственности за вред, причинённый жизни, здоровью и имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на гидротехническом сооружении.
5. Страхование ответственности аудиторов при проведении обязательного аудита.
6. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.
В договоре страхования может быть застрахована ответственность как самого страхователя, так и других лиц (застрахованных лиц).
Июль — это середина лета, время, когда садоводы наслаждаются плодами своих трудов.