Добровольное и обязательное страхование ответственности

1:00 Your browser does not support the audio element. Страхование

Существуют две формы страхования ответственности: обязательная и добровольная.

Фото: commons.wikimedia.org by Eloquent2013, CC BY-SA 3.0

К обязательным видам страхования относятся:

1. Страхование ответственности предприятий, которые представляют повышенную опасность.

2. Страхование гражданской ответственности нотариусов и оценщиков.

3. Страхование организаций, эксплуатирующих объекты атомной энергии.

4. Страхование гражданской ответственности за вред, причинённый жизни, здоровью и имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на гидротехническом сооружении.

5. Страхование ответственности аудиторов при проведении обязательного аудита.

6. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

В договоре страхования может быть застрахована ответственность как самого страхователя, так и других лиц (застрахованных лиц).