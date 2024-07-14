Права страхователя и страховщика при страховании ответственности

Правила страхования определяют обязанности страхователя и права страховщика.
Страхователь обязан:
* сообщать о любом ущербе в течение срока, указанного в договоре или законодательстве;
* точно описывать причины и обстоятельства возникновения ущерба;
* без согласования со страховой компанией не осуществлять платежи пострадавшим и не делать заявлений о своих обязательствах возместить вред или ущерб;
* информировать страховую компанию о предъявлении требования о возмещении ущерба через суд;
* немедленно заявлять возражения против приказа об уплате просроченного долга;
* сообщать страховой компании о любом несчастном случае.
Страховщик имеет право:
* выяснять обстоятельства нанесения ущерба при наступлении страхового случая;
* определять размер ответственности в пределах указанного в договоре страхования ответственности лимита;
* принимать решения о выплате страхового возмещения.
В рамках страховых правоотношений страховщик принимает на себя риск ответственности по обязательствам, которые могут возникнуть из-за причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц со стороны страхователя — физического или юридического лица.
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