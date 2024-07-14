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Права страхователя и страховщика при страховании ответственности

1:15
Страхование

Правила страхования определяют обязанности страхователя и права страховщика.

Права страхователя и страховщика при страховании ответственности
Фото: legislation.council.gov.ru by The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation, CC BY 4.0

Страхователь обязан:

* сообщать о любом ущербе в течение срока, указанного в договоре или законодательстве;

* точно описывать причины и обстоятельства возникновения ущерба;

* без согласования со страховой компанией не осуществлять платежи пострадавшим и не делать заявлений о своих обязательствах возместить вред или ущерб;

* информировать страховую компанию о предъявлении требования о возмещении ущерба через суд;

* немедленно заявлять возражения против приказа об уплате просроченного долга;

* сообщать страховой компании о любом несчастном случае.

Страховщик имеет право:

* выяснять обстоятельства нанесения ущерба при наступлении страхового случая;

* определять размер ответственности в пределах указанного в договоре страхования ответственности лимита;

* принимать решения о выплате страхового возмещения.

В рамках страховых правоотношений страховщик принимает на себя риск ответственности по обязательствам, которые могут возникнуть из-за причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц со стороны страхователя — физического или юридического лица.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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