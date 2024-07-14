Какова цель страхования ответственности?

1:05 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование ответственности помогает защитить страхователя от возможных убытков. Для физических лиц это означает, что в случае предъявления претензий под угрозой может оказаться всё их благосостояние, а не только конкретные вещи.

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Для юридических лиц страхование ответственности можно рассматривать как защиту от увеличения пассивов. Например, страхование от огня помогает сохранить активы страхователя, а страхование ответственности предотвращает рост расходов и убытков в случае претензий со стороны третьих лиц.

Для застрахованных лиц страхование ответственности обеспечивает:

* защиту от большинства претензий по ответственности;

* возможность переложить на страховщика риск ответственности, делая его предсказуемым благодаря страховым премиям;

* освобождение от расходов на ведение судебных дел, которые берёт на себя страховая компания;

* наличие посредника в лице страховщика при возникновении разногласий между страхователем и потерпевшим.