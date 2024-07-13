Что понимается под ответственностью в страховании?

1:14 Your browser does not support the audio element. Страхование

Ответственность — это обязательство возместить ущерб, причинённый другому лицу. По сути, это обязательство перед кем-то. Оно возникает только тогда, когда совершаются определённые действия (или бездействие), которые нарушают чьи-то интересы.

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Важно различать гражданскую и уголовную ответственность. Цель гражданской ответственности — возместить причинённый ущерб, а уголовной — наказать человека, который сознательно совершил преступление (правонарушение), подпадающее под уголовную ответственность. Уголовная ответственность не может быть застрахована.

Гражданская ответственность — это мера государственного принуждения, используемая для восстановления нарушенных прав. Гражданское право регулирует как имущественные, так и личные неимущественные отношения, связанные с гражданской ответственностью.

Страхование ответственности отличается от других видов страхования. Например, при имущественном страховании страхуется конкретная вещь или право собственности на определённую сумму. А в страховании ответственности защищаются не конкретные имущественные блага, а благополучие в целом.