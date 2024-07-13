Понятие страховой ответственности

1:35 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование ответственности регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации. Этот кодекс устанавливает правила, по которым лицо, причинившее вред, должно возместить ущерб пострадавшим. Однако закон также предусматривает случаи, когда обязанность по возмещению ущерба может быть возложена на третьих лиц, не являющихся непосредственными виновниками происшествия.

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Согласно законодательству, лицо, причинившее ущерб, обязано возместить его в полном объёме. Однако это правило не всегда действует. В некоторых случаях обязанность по возмещению ущерба может быть возложена на других лиц, даже если они не являются непосредственными виновниками происшествия. Также закон или договор могут предусматривать возможность выплаты компенсации сверх возмещения ущерба.

Лицо, причинившее ущерб, может быть освобождено от ответственности, если докажет, что вред был нанесён не по его вине. Однако закон может предусматривать ситуации, когда возмещение ущерба требуется даже при отсутствии вины причинителя вреда.

Кроме того, существует правило, согласно которому ущерб, причинённый правомерными действиями, подлежит возмещению только в случаях, предусмотренных законом.

Страхование ответственности является важным институтом гражданского права, поскольку оно обеспечивает возможность полного возмещения ущерба пострадавшим, независимо от того, кто его причинил.