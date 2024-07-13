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"Ингосстрах" готов выплатить страховки пассажирам, пострадавшим при аварии с трамваями в Златоусте

"Ингосстрах" выплатит страховки пострадавшим при аварии с трамваями в Златоусте

1:46
Страхование

Пассажиры трамваев, попавших в ДТП в городе Златоусте (Челябинская область), имеют право на страховые выплаты. Это предусмотрено законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

"Ингосстрах" выплатит страховки пострадавшим при аварии с трамваями в Златоусте
Фото: web.archive.org by trolleyfan, CC BY-SA 3.0

Об этом сообщил Евгений Уфимцев, президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

По данным СМИ, утром 12 июля произошло столкновение двух трамваев в городе Златоусте. ДТП случилось на проспекте Гагарина, дом 1. В результате аварии травмы получили водитель и шесть пассажиров.

Согласно информации, у перевозчика есть действующий договор ОСГОП, который был заключён в страховой компании "Ингосстрах". В "Ингосстрахе" подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность производить выплаты после признания события страховым случаем.

Чтобы получить страховую выплату, пострадавшим пассажирам трамваев необходимо обратиться в страховую компанию. Они должны предоставить заявление о выплате, документ, удостоверяющий личность, а также документы о произошедшем событии, оформленные перевозчиком, документы из медицинского учреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности. Кроме того, понадобятся реквизиты банковского счёта.

Размер возмещения за вред здоровью рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утверждённой постановлением Правительства РФ № 1164. Он зависит от вида, локализации и тяжести травмы. За несколько травм разной локализации страховая выплата суммируется в пределах 2 миллионов рублей.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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