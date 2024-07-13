"Ингосстрах" готов выплатить страховки пассажирам, пострадавшим при аварии с трамваями в Златоусте

Пассажиры трамваев, попавших в ДТП в городе Златоусте (Челябинская область), имеют право на страховые выплаты. Это предусмотрено законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).
Об этом сообщил Евгений Уфимцев, президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО).
По данным СМИ, утром 12 июля произошло столкновение двух трамваев в городе Златоусте. ДТП случилось на проспекте Гагарина, дом 1. В результате аварии травмы получили водитель и шесть пассажиров.
Согласно информации, у перевозчика есть действующий договор ОСГОП, который был заключён в страховой компании "Ингосстрах". В "Ингосстрахе" подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность производить выплаты после признания события страховым случаем.
Чтобы получить страховую выплату, пострадавшим пассажирам трамваев необходимо обратиться в страховую компанию. Они должны предоставить заявление о выплате, документ, удостоверяющий личность, а также документы о произошедшем событии, оформленные перевозчиком, документы из медицинского учреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности. Кроме того, понадобятся реквизиты банковского счёта.
Размер возмещения за вред здоровью рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утверждённой постановлением Правительства РФ № 1164. Он зависит от вида, локализации и тяжести травмы. За несколько травм разной локализации страховая выплата суммируется в пределах 2 миллионов рублей.
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