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"СОГАЗ" выплатит страховую выплату за упавший Superjet-100

СК "СОГАЗ" выплатит страховую выплату за упавший в Подмосковье самолёт Superjet-100

1:09
Страхование

Страховая компания "СОГАЗ" заявила о готовности выплатить все положенные компенсации семьям погибших в результате крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье.

СК "СОГАЗ" выплатит страховую выплату за упавший в Подмосковье самолёт Superjet-100
Фото: flickr.com by SuperJet International, CC BY-SA 2.0

""СОГАЗ" приносит искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы готовы осуществить выплаты в оперативном режиме после получения необходимых документов от авиакомпании", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

 

Как пояснили в компании, по договору были застрахованы риск гибели воздушного судна и гражданская ответственность его владельца, а также жизнь и здоровье экипажа.

Самолёт потерпел крушение 12 июля в лесном массиве. Он выполнял транзитный перелёт после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково.

По предварительным данным, на борту находились два пилота и бортпроводник, все они погибли. Следователи возбудили уголовное дело и начали изымать документацию на заводе, где ремонтировался самолёт. В настоящее время основной причиной катастрофы рассматривается одновременный отказ двух двигателей.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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