Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Ильяшенко: фрукты и овощи натощак лучше не есть
Канада стала мировой столицей автокраж
Алсу улетела на элитный курорт после развода: подробности скандала
ОАЭ увеличили импорт российских нефтепродуктов в четыре раза
Фильм "Анора" выйдет в российский прокат
Врач Толмасова: для поддержания здоровья важно отказаться от алкогольных напитков
Врач Гришин: перед приёмом препаратов для биохакинга нужно обследование
Глубокий отдых без сна: революция в мире медитаций
Рецепт самого летнего чизкейка
Россияне активно покупают автомобили на вторичном рынке

"Ингосстрах": половина автовладельцев в России приобретали подержанный автомобиль

1:19
Страхование

Специалисты "Росгосстраха" установили, что каждый второй автовладелец выбирает подержанную машину. Большинство россиян при покупке автомобиля ориентируются на стоимость, марку, класс и характеристики машины.

"Ингосстрах": половина автовладельцев в России приобретали подержанный автомобиль
Фото: flickr.com by Sergey Norin, CC BY 2.0

Половина автовладельцев (51%) выбирают подержанные автомобили. Основными факторами при выборе машины являются стоимость (54%), марка (45%) и класс/характеристики авто (20%).

В топ-5 ключевых параметров входят объем двигателя (13%) и расход топлива (13%). 39% опрошенных считают, что нужно менять машину раз в 4-5 лет, четверть пересаживаются на новые авто раз в 5-10 лет.

14% респондентов полагают, что машина может служить более 10 лет. 41% опрошенных не стали бы покупать автомобиль такого солидного возраста. При покупке автомобиля 28% респондентов выбирают седаны, 29% — кроссоверы, 14% — внедорожники, 19% — хэтчбеки. 38% россиян обращаются в дилерские центры при покупке автомобиля, 30% — у частных продавцов, 15% — в сервисы подержанных автомобилей.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как приготовить голубцы в 2 раза вкуснее обычных: лайфхак советских поваров

Из статьи вы узнаете, какая хитрость поможет улучшить вкус и вид голубцов.

Лайфхак, как сделать голубцы в 2 раза вкуснее
Перец следует поливать не просто водой, а слабым раствором минеральных удобрений
Как правильно поливать перец: простой водой не обойтись
Урожай ящиками собирали: лучшая подкормка для огурцов на весь сезон
Точно растопят ваше сердце: три самые ласковые породы собак
Украинские блогеры-миллионники стали призывать Зеленского к немедленному миру Любовь Степушова Британия заявила, что не давала разрешение на удары ракетами Storm Shadow вглубь РФ Дмитрий Плотников
Обвал неизбежен: в Госдуме рассказали об "эффекте храповика", который не даёт жилью подешеветь
Забудьте о химии: эксперты раскрыли лучшие средства от тли
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Что нужно сделать с каждым помидорчиком в июле: обязательная процедура
Последние материалы
Джо Байден теряет память по закону Рибо, определил психиатр Василий Шуров
Любопытные факты о домашних животных
Опытные спортсмены рассказали, как правильно сбросить вес
Профилактическая замена трансмиссионной жидкости: защитите свой автомобильмобиль
Китай не добавлял золото в свои резервы второй месяц подряд
Биолог Графодатский рассказал, как в коже мамонта нашли остекленевшие хромосомы
Всем поклонникам Гарри Поттера обязательно нужно приготовить это сливочное пиво
Идеальная чистота воды: рекомендованная частота чистки аквариума
Секреты стойкого макияжа для жирной кожи: советы визажистов
DTF: Final Fantasy VII Rebirth возглавила топ-20 игр 2024 года от Metacritic
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников