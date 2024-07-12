Россияне активно покупают автомобили на вторичном рынке

"Ингосстрах": половина автовладельцев в России приобретали подержанный автомобиль

1:19 Your browser does not support the audio element. Страхование

Специалисты "Росгосстраха" установили, что каждый второй автовладелец выбирает подержанную машину. Большинство россиян при покупке автомобиля ориентируются на стоимость, марку, класс и характеристики машины.

Фото: flickr.com by Sergey Norin, CC BY 2.0

Половина автовладельцев (51%) выбирают подержанные автомобили. Основными факторами при выборе машины являются стоимость (54%), марка (45%) и класс/характеристики авто (20%).

В топ-5 ключевых параметров входят объем двигателя (13%) и расход топлива (13%). 39% опрошенных считают, что нужно менять машину раз в 4-5 лет, четверть пересаживаются на новые авто раз в 5-10 лет.

14% респондентов полагают, что машина может служить более 10 лет. 41% опрошенных не стали бы покупать автомобиль такого солидного возраста. При покупке автомобиля 28% респондентов выбирают седаны, 29% — кроссоверы, 14% — внедорожники, 19% — хэтчбеки. 38% россиян обращаются в дилерские центры при покупке автомобиля, 30% — у частных продавцов, 15% — в сервисы подержанных автомобилей.