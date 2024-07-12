Военным предоставят возможность медобслуживания по гражданскому полису ОМС

Бойцам СВО хотят расширить возможности для получения медпомощи в гражданских клиниках по ОМС.
Военные обслуживаются медицинскими организациями Минобороны, а действие полиса ОМС приостанавливается на срок службы. Депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, устраняющий эту несправедливость.
Сейчас полис ОМС не действует, пока человек не закончит военную службу или приравненную к ней. Военнослужащие лишены права получать медпомощь по ОМС. Законопроект предлагает исключить из закона об ОМС положение о приостановлении действия полиса при поступлении на военную службу.
Документ ждет заключения Правительства и после этого будет внесен на рассмотрение Госдумы. Законопроект разработан в интересах всех военнослужащих. Парламентарии готовы скорректировать документ после получения заключения кабмина.
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