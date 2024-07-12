Военным предоставят возможность медобслуживания по гражданскому полису ОМС

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В Госдуме предложили расширить действие полиса ОМС на военнослужащих

0:58
Страхование

Бойцам СВО хотят расширить возможности для получения медпомощи в гражданских клиниках по ОМС. 

В Госдуме предложили расширить действие полиса ОМС на военнослужащих
Фото: https://www.defense.gov/observe/photo-gallery/igphoto/2001951859/ by Кевин С. Абель is licensed under В общественном достоянии в Соединенных Штатах.

Военные обслуживаются медицинскими организациями Минобороны, а действие полиса ОМС приостанавливается на срок службы. Депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, устраняющий эту несправедливость.

Сейчас полис ОМС не действует, пока человек не закончит военную службу или приравненную к ней. Военнослужащие лишены права получать медпомощь по ОМС. Законопроект предлагает исключить из закона об ОМС положение о приостановлении действия полиса при поступлении на военную службу.

Документ ждет заключения Правительства и после этого будет внесен на рассмотрение Госдумы. Законопроект разработан в интересах всех военнослужащих. Парламентарии готовы скорректировать документ после получения заключения кабмина.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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