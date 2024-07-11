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Как изменились цены на ОСАГО в России: анализ продаж и стоимости полисов за первое полугодие 2024 года

Эксперты назвали регионы с самыми дорогими полисами ОСАГО

2:54
Страхование

Аналитики финансового маркетплейса "Сравни" сообщили о росте продаж полисов ОСАГО в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Они озвучили среднюю стоимость полисов и выделили регионы с самыми высокими и низкими средними ценами на полисы.

Эксперты назвали регионы с самыми дорогими полисами ОСАГО
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Средняя стоимость полиса ОСАГО по России с января по июнь 2024 года составила 6 988 рублей, что на 1,1% выше, чем в аналогичном периоде 2023 года, когда средняя цена была 6 909 рублей. Аналитики также отметили, что спрос на электронные полисы ОСАГО в России за этот период вырос на 18% по сравнению с первым полугодием 2023 года.

"В 2024 году в России продали на 1 млн полисов ОСАГО больше по сравнению с прошлым годом. За первое полугодие 2024 года было продано 20,3 млн полисов, а за аналогичный период 2023 года -- 19,3 млн. Это в первую очередь связано с серьезными изменениями доступности полисов, в том числе за счет страхового пула, а также с ростом онлайн-продаж. Сегодня уже 65% от всех полисов ОСАГО продается онлайн -- на сайтах страховых компаний и через агрегаторы", — отметил директор по развитию страхового бизнеса "Сравни" Александр Крайник.

Согласно данным "Сравни", самые дорогие полисы ОСАГО зарегистрированы в Москве (11 255 рублей), Санкт-Петербурге (10 038 рублей) и Московской области (9 421 рубль). Цена на ОСАГО определяется множеством факторов, включая водительский стаж, безаварийный период вождения, страховые компании и региональный коэффициент.

Топ-3 регионов с самой низкой средней стоимостью ОСАГО возглавили Забайкальский край (4 650 рублей), Псковская область (5 028 рублей) и Костромская область (5 193 рубля). Разница в стоимости самого дорогого и самого дешевого полиса в среднем в первом полугодии 2024 года составила 1444 рубля, в 2023 году — 784 рубля. Это свидетельствует о росте конкуренции среди страховых компаний, что позитивно сказывается на клиентах, предлагая им более широкий диапазон цен.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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