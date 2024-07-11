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Госдума рассмотрит законопроект о страховании ответственности курьеров на электровелосипедах и самокатах

В Госдуме обсудят обязательное страхование курьеров на электросамокатах

2:11
Страхование

Предложено застраховать гражданскую ответственность курьеров, которые используют электровелосипеды или электросамокаты. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму 11 июля.

В Госдуме обсудят обязательное страхование курьеров на электросамокатах
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, CC BY-SA 4.0

Законопроект предусматривает поправки в закон о государственном регулировании торговой деятельности, согласно которым курьеров можно будет нанимать только при наличии страховки гражданской ответственности.

По данным "Российской газеты", многие курьеры на электровелосипедах нарушают правила, сбивают пешеходов и врезаются в машины, нанося значительный ущерб. Однако привлечь их к материальной ответственности сложно, так как зачастую курьеры — мигранты, которых трудно найти после происшествия.

Автор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что развитие курьерской доставки, помимо удобства для потребителей, создает и ряд проблем. Курьеры, стремясь увеличить доход за счет большего количества доставок, часто используют средства индивидуальной мобильности (СИМ), что повышает риски для пешеходов. В случае столкновений и причинения ущерба имуществу компенсацию пострадавшим получить сложно.

Решением является страхование гражданской ответственности курьеров: при наличии страховки за причиненный ущерб компенсацию выплатит страховая компания. Законопроект направлен на то, чтобы курьеры могли работать только при наличии такого страхования.

Заместитель директора департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков Михаил Порватов отметил, что планируется обязательное страхование, но без четких ориентиров для расчета тарифов.

В отличие от ОСАГО, у курьеров на электровелосипедах или электросамокатах нет единой базы данных. Каждый человек может застраховать свою гражданскую ответственность, но для курьеров должны быть установлены единые параметры: зона ответственности, требования и правила выплат, считают в ВСС.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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