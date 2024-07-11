Как страхование гибридных и электрических автомобилей адаптируется под современные риски

Интересные факты о страховании электромобилей от экспертов

0:56 Your browser does not support the audio element. Страхование

Программы страхования легковых гибридных и электрических автомобилей имеют свои особенности, как сообщили в компании "Абсолют Страхование", которая запустила эти программы для партнёров-лизинговых компаний.

Фото: wikimedia.org by Майкл Мовчин, CC BY-SA 3.0

Так, при страховании электромобиля помимо каско на случай повреждения или угона, учитываются риски возгорания тяговых аккумуляторных батарей, их замыкания, снижения электроёмкости, нарушения изоляции проводящих частей и деформации корпуса.

Также страхование может покрывать механические повреждения зарядной станции во время подзарядки электромобиля, с максимальной выплатой до 200 тысяч рублей.

Кроме того, в страховку можно включить возможность компенсации стоимости эвакуации автомобиля до СТО в случае сбоя электронных систем, что привело к остановке транспортного средства, сообщает портал "Банки.ру".