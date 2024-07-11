Страховая компания "Согласие" обнародовала данные о выплатах за падение предметов на автомобили в 2024 году

Камни и ветки: выплаты за повреждения авто превысили 122 млн рублей

1:26 Your browser does not support the audio element. Страхование

Специалисты страховой компании "Согласие" проанализировали выплаты по полисам каско за случаи падения инородных предметов на автомобили клиентов. С начала января по конец мая 2024 года компания выплатила владельцам транспортных средств более 122 миллионов рублей.

Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Максимальное количество повреждений автомобилей было зафиксировано в марте (29% от общего числа случаев). Апрель также оказался опасным для автолюбителей, составив 26% страховых случаев, тогда как в феврале и январе эта доля составила по 21% в каждом месяце. Май оказался самым безопасным месяцем для водителей.

Причины ущерба транспортным средствам были разнообразны: падение деревьев и веток, повреждения от отлетающих предметов городского окружения, ущерб от падения сосулек. Зафиксирован даже случай падения птицы на автомобиль. Однако более 75% случаев составили попадания камней или иных предметов от впереди идущего авто в лобовое стекло во время движения.

Самая крупная выплата от СК "Согласие" физическому лицу за этот период составила 961 тысячу рублей — на припаркованный Lamborghini Urus в Одинцово в начале марта упал снег с крыши дома.