В "Росгосстрахе" назвали самые дорогие авто, застрахованные жителями Москвы и других крупных городов

Страховщики назвали топ-10 самых дорогих авто по каско в России

1:42 Your browser does not support the audio element. Страхование

Сотрудники Центра по работе с клиентскими данными компании "Росгосстрах" выяснили, что самые дорогие автомобили страхуются жителями столичного региона и городов-миллионников. Они определили топ-10 машин категории "B" по стоимости страхования каско. В список вошли автомобили с ценой страхования от 30,34 млн до 40,04 млн рублей, среди которых такие марки, как Bentley, Land Rover, Lamborghini, Porsche и Mercedes-Benz, сообщила пресс-служба компании.

Фото: flickr.com by Land Rover MENA, CC BY 2.0

В десятку самых дорогих моделей по страховой сумме вошли зарегистрированные в Москве Bentley Bentayga 2022 года выпуска, Land Rover Range Rover 2024 года, Porsche Cayenne 2022 года, Lamborghini Urus 2023 года, Mercedes-Benz G-Класса 2023 года, Porsche 911 2020 года и BMW 740 2024 года. Из других регионов в список попали Mercedes-Benz S-Класса 2022 года, Mercedes-Benz AMG G 2023 года и Rolls-Royce Wraith 2019 года.

Среди владельцев этих автомобилей мужчины и женщины представлены в равных долях — по пять человек. При этом мужчины, страхующие дорогие авто, находятся в зрелом возрасте, самому молодому из них 52 года, тогда как женщины в среднем младше — самой молодой еще нет и 30 лет.