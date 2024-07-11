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Мошенники обманули пенсионерку из Оренбурга, заблокировав доступ к её личному кабинету на портале "Госуслуги"

Оренбурженка стала жертвой мошенников при попытке заменить страховой полис

1:09
Страхование

В отдел полиции № 3 МУ МВД России "Оренбургское" обратилась 66-летняя жительница Оренбурга с заявлением о несанкционированном доступе к её личному кабинету на портале "Госуслуги".

Оренбурженка стала жертвой мошенников при попытке заменить страховой полис
Фото: commons.wikimedia.org by Зорянна, CC BY-SA 4.0

В ходе расследования полицейские установили, что пенсионерке позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей страховой компании. Она сообщила, что необходимо заменить обычный страховой полис на пластиковый, для чего потребовались коды из СМС-сообщений. Пенсионерка, следуя инструкциям, продиктовала коды.

После этого жительница Оренбурга попыталась зайти на портал "Госуслуги", но обнаружила, что доступ к её личному кабинету был заблокирован. Она обратилась в МФЦ, где выяснилось, что в ее личный кабинет был осуществлен вход посторонними. Затем женщина обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ ("неправомерный доступ к компьютерной информации"), сообщает портал "56.мвд.рф".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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