Мошенники обманули пенсионерку из Оренбурга, заблокировав доступ к её личному кабинету на портале "Госуслуги"

В отдел полиции № 3 МУ МВД России "Оренбургское" обратилась 66-летняя жительница Оренбурга с заявлением о несанкционированном доступе к её личному кабинету на портале "Госуслуги".
В ходе расследования полицейские установили, что пенсионерке позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей страховой компании. Она сообщила, что необходимо заменить обычный страховой полис на пластиковый, для чего потребовались коды из СМС-сообщений. Пенсионерка, следуя инструкциям, продиктовала коды.
После этого жительница Оренбурга попыталась зайти на портал "Госуслуги", но обнаружила, что доступ к её личному кабинету был заблокирован. Она обратилась в МФЦ, где выяснилось, что в ее личный кабинет был осуществлен вход посторонними. Затем женщина обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 272 УК РФ ("неправомерный доступ к компьютерной информации"), сообщает портал "56.мвд.рф".
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