Эксперты ВСС о новых схемах мошенничества в страховании и необходимости законодательных изменений

Страховые мошенники переключаются на более дорогие виды страхования

2:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

На пресс-конференции Всероссийского союза страховщиков (ВСС) обсудили текущую ситуацию с мошенничеством в страховой отрасли России и последние тенденции. Мошенники переходят от традиционных схем ОСАГО к более дорогим видам страхования, таким как жизнь и здоровье, а также имущество.

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Глава комитета ВСС по противодействию мошенничеству Игорь Фатьянов отметил, что по КАСКО наблюдается рост новых схем мошенничества, связанных с ущербом. Одной из таких схем является ввоз поврежденных автомобилей из-за границы, которые страхуются как новые.

Эксперты отметили, что в ОСАГО наблюдается сокращение мошенничества со стороны организованных преступных групп, однако сохраняется проблема автоподстав, особенно на круговых перекрестках и при движении задним ходом. Недавно в Москве была арестована одна из таких групп.

Вице-президент ВСС Сергей Ефремов сообщил, что страховое мошенничество остается устойчивым. По его словам, в России доля мошенничества в выплатах составляет: 20% в ОСАГО и КАСКО, 15% в страховании жизни и здоровья, 10% в страховании имущества. В США основной удар приходится на страхование жизни и здоровья — 15%. Ефремов подчеркнул, что в последнее время увеличилось количество возбужденных уголовных дел по заявлениям страховых компаний о мошенничестве.

Начальник отдела противодействия мошенничеству СК "Астро-Волга" Дмитрий Кондратьев рассказал о конкретных случаях мошенничества, с которыми сталкивается его компания. Он привел пример инсценировки ДТП, при которой удалось доказать умысел благодаря видеонаблюдению и экспертизам. Однако он отметил сложности взаимодействия с правоохранительными органами и необходимость поддержки региональных властей для качественного расследования подобных случаев.