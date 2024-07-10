Житель Челябинска осуждён за поджог собственной дачи ради страховой выплаты в 4,7 миллиона рублей

Мужчина застраховал свой дачный дом в СНТ "Электрометаллург", после чего вывез оттуда свои вещи, которые также были включены в страховое покрытие. Он заплатил знакомому 50 тысяч рублей за поджог постройки.
После пожара житель Челябинска сообщил в страховую компанию о "несчастном случае" и получил выплату в размере 4,7 миллиона рублей. Однако обман был раскрыт, поджигателя задержали, и он признался, что получил деньги за поджог.
В результате владельца сгоревшей дачи признали виновным в страховом мошенничестве, сообщает "Комсомольская правда".
Житель Челябинска был осужден на три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
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