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Житель Челябинска осуждён за поджог собственной дачи ради страховой выплаты в 4,7 миллиона рублей

Челябинец поджёг собственный дом ради страховки: афера на 4,7 млн рублей провалилась

0:52
Страхование

Мужчина застраховал свой дачный дом в СНТ "Электрометаллург", после чего вывез оттуда свои вещи, которые также были включены в страховое покрытие. Он заплатил знакомому 50 тысяч рублей за поджог постройки.

Челябинец поджёг собственный дом ради страховки: афера на 4,7 млн рублей провалилась
Фото: flickr.com by Don O'Brien, CC BY 2.0

После пожара житель Челябинска сообщил в страховую компанию о "несчастном случае" и получил выплату в размере 4,7 миллиона рублей. Однако обман был раскрыт, поджигателя задержали, и он признался, что получил деньги за поджог.

В результате владельца сгоревшей дачи признали виновным в страховом мошенничестве, сообщает "Комсомольская правда".

Житель Челябинска был осужден на три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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