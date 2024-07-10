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Китайские страховщики поучаствуют в страховании грузов на Севморпути

2:36
Страхование

В ходе пятого заседания межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока РФ и Северо-Востока КНР было предложено интегрировать механизмы страхования морских перевозок через Северный морской путь.

Китайские страховщики поучаствуют в страховании грузов на Севморпути
Фото: function.mil.ru by Минобороны России, CC BY 4.0

Во Владивостоке состоялась встреча заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева и заместителя премьера Госсовета КНР Чжан Гоцина.

Как сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), в 2023 году компании из Китая совершили первые восемь рейсов по Северному морскому пути (СМП). Юрий Трутнев выразил благодарность китайским коллегам за выбор этого северного маршрута и выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества. Он также заявил, что при условии совместных усилий через несколько лет СМП станет востребованным и надёжным транспортным коридором из Европы в Азию. Юрий Трутнев пригласил китайскую сторону к совместной работе по развитию и устройству Северного морского пути, строительству торгового флота ледового класса, страхованию судов и грузов, перемещающихся по СМП.

На встрече также обсуждалось совместное развитие острова Большой Уссурийский. Была подписана концепция развития острова, которая предусматривает строительство грузопассажирского трансграничного перехода. На острове планируется создать центр международного сотрудничества и развивать туристическую инфраструктуру. По словам Юрия Трутнева, к 2030 году грузооборот через остров достигнет 1,3 миллиона тонн, а пассажиропоток — 1,4 миллиона человек.

Согласно данным, озвученным на встрече, за десять лет товарооборот Дальнего Востока России с Китаем вырос в два раза и в 2023 году достиг 2 триллионов рублей. Также был отмечен прошлогодний рост импорта Китаем сельскохозяйственной продукции с Дальнего Востока — на 36%, до 1290 тонн. По мнению Чжан Гоцина, это исторический максимум. Общий товарооборот сельскохозяйственной продукции между Китаем и Россией в 2023 году вырос на 33% и составил более 11 миллиардов долларов, пишет PortNews.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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