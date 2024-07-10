Бывший гендиректор СК "Респект" "попал" на 3 млрд. рублей

Потенциальный размер ответственности составляет 3 миллиарда рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), подавшее заявление в суд.
Ранее суд признал страховую компанию несостоятельной (банкротом), а конкурсным управляющим было назначено АСВ.
В ходе конкурсного производства было установлено, что Кондратенков и Коротков не обеспечили сохранность и передачу первичной документации, которая подтверждала наличие, размер и основание образования дебиторской задолженности. Из-за этого стало невозможно удовлетворить требования кредиторов страховой организации в полном объёме, сообщает АСВ.
Александр Кондратенков был бенефициаром шести страховых компаний: "СК "Респект", АО "СК Опора", ООО "СК "Вектор", ООО СК "Ангара", ООО "СК Трудстрах", АО "НАСКО". Лицензии на осуществление страховой деятельности у этих организаций были отозваны с 2016 по 2019 год.
Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.