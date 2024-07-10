Государственная Дума РФ окончательно одобрила законопроект о страховании жизни добровольцев СВО

Нижняя палата российского парламента окончательно одобрила законопроект, который приравнивает добровольцев СВО к мобилизованным и контрактным военнослужащим в вопросах страхования жизни и здоровья.
В пресс-службе Госдумы уточнили, что законопроект закрепляет право добровольцев, заключивших контракты с Минобороны и Росгвардией, на страховые выплаты в случае ранения или гибели.
Размер страховых выплат составляет 78,3 тысячи рублей при лёгком ранении, травме или контузии, и 313 тысяч рублей при тяжёлом увечье. В случае наступления инвалидности сумма выплаты варьируется от 783 тысяч до 2,3 млн рублей в зависимости от группы инвалидности.
В случае гибели добровольца выплата в размере 3 млн рублей распределяется между его наследниками, среди которых, как правило, жена, дети, подопечные и фактические воспитатели, сообщает newdaynews.ru.
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