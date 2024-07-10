Государственная Дума РФ окончательно одобрила законопроект о страховании жизни добровольцев СВО

Добровольцы СВО получат равные страховые выплаты с контрактниками

1:06 Your browser does not support the audio element. Страхование

Нижняя палата российского парламента окончательно одобрила законопроект, который приравнивает добровольцев СВО к мобилизованным и контрактным военнослужащим в вопросах страхования жизни и здоровья.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, CC BY 4.0

В пресс-службе Госдумы уточнили, что законопроект закрепляет право добровольцев, заключивших контракты с Минобороны и Росгвардией, на страховые выплаты в случае ранения или гибели.

Размер страховых выплат составляет 78,3 тысячи рублей при лёгком ранении, травме или контузии, и 313 тысяч рублей при тяжёлом увечье. В случае наступления инвалидности сумма выплаты варьируется от 783 тысяч до 2,3 млн рублей в зависимости от группы инвалидности.

В случае гибели добровольца выплата в размере 3 млн рублей распределяется между его наследниками, среди которых, как правило, жена, дети, подопечные и фактические воспитатели, сообщает newdaynews.ru.