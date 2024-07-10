Как получить компенсацию за повреждения автомобиля при эвакуации на штрафстоянку

ОСАГО не спасёт: что делать, если авто повредили при эвакуации

1:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

Если при эвакуации на штрафную стоянку автомобиль был повреждён, ответственность за это несёт компания, проводившая транспортировку. В худшем случае компенсацию можно будет требовать через суд, сообщает портал Банки.ру.

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"Повреждения автомобиля, полученные при его принудительной эвакуации и нахождении на штрафстоянке, не покрываются полисом ОСАГО. Также в абсолютном большинстве случаев такой ущерб указывается как нестраховой случай в договоре каско. Это связано с тем, что урон автомобилю нанесен, во-первых, не в результате ДТП, во-вторых, из-за нарушения водителем ПДД. В такой ситуации ущерб возмещает организация, проводившая эвакуацию и перевозку, и претензии нужно направлять в её адрес", — объяснила аналитик Эряния Бочкина.

Таким образом, компенсацию можно получить в рамках досудебного или судебного урегулирования. Для передачи дела в суд потребуется написать претензию на эвакуаторщиков и вызвать полицию для фиксации повреждений.