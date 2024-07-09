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Туристическая страховка для поездки в Таиланд: что выбрать для активного отдыха и аренды байка

Как поездка в Таиланд обернулась кошмаром для туристки без страховки

2:55
Страхование

Туристка из Ростова-на-Дону попала в больницу после аварии на арендованном байке в Таиланде. Она прилетела самостоятельно и не оформила туристическую страховку, из-за чего клиника теперь выставляет счета за каждую медицинскую услугу, включая операцию, которая обошлась в 300 тыс. батов (примерно 900 тыс. руб.). Чтобы избежать такой ситуации, следовало либо покупать тур с включённой страховкой, либо приобретать полис самостоятельно. Журналист TourDom.ru выяснил, сколько стоит страховка для активного отдыха на 10 дней с арендой байка.

Как поездка в Таиланд обернулась кошмаром для туристки без страховки
Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

"СберСтрахование" предлагает полис за 1815 руб., который покрывает медицинские расходы до 35 тыс. долларов (около 3 млн. руб.), транспортировку в больницу, стоматологическую помощь при острой боли и транспортные расходы до 2 тыс. долларов (около 180 тыс. руб.). В случае аварии на байке страховка также покрывает необходимое лечение. За экстремальные виды спорта, такие как рафтинг, нужно доплатить, и тогда полис будет стоить 11,5 тыс. руб.

Страховка от Т-Банка в Таиланде стоит 1790 руб. и покрывает медицинские расходы до 35 тыс. евро (3,3 млн. руб.), продление визы при госпитализации, визит родственника и репатриацию тела в случае смерти. Пакет "Активный отдых" за 4013 руб. увеличивает страховую сумму до 50 тыс. евро (4,7 млн. руб.) и включает помощь при аварии на байке. Для любителей опасных видов спорта страховка обойдется в 8027 руб., что позволяет заниматься, например, прыжками с тарзанки или флайбордингом без дополнительных рисков.

Компания "ЕВРОИНС" предлагает базовую страховку за 5256 руб., покрывающую медицинские и транспортные расходы до 100 тыс. евро (около 6 млн. руб.), визит третьего лица при госпитализации, репатриацию тела и поисково-спасательные мероприятия. Активный отдых включен в полис, но выплаты возможны только при соблюдении ПДД. Для экстремальных видов спорта, таких как дайвинг или серфинг, существует спортивный пакет за 8123 руб., который расширяет перечень случаев, по которым можно обращаться за помощью, при сохранении общей суммы страховки.

Туроператоры обычно включают страховку в турпакеты, но туристам рекомендуется заранее ознакомиться с включенными услугами и при необходимости доплатить за полис с дополнительными рисками.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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