Жители регионов России активнее страхуют свою недвижимость, чем москвичи: исследование Inssmart

Страховщики выявили регионы с самым высоким уровнем страхования недвижимости

1:39 Your browser does not support the audio element. Страхование

Онлайн-сервис страхования Inssmart составил рейтинг 35 регионов, жители которых наиболее активно страхуют свои дома, квартиры и дачи, зачастую на большие суммы, чем москвичи.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

В 2024 году жители Новосибирской области, Хабаровского края, Архангельской области, Якутии, Кемеровской, Иркутской и Калининградской областей, а также Санкт-Петербурга, больше других ценят и страхуют свою недвижимость. Обычно они оформляют страхование на суммы от 1,5 до 2,6 миллионов рублей.

Анализ потенциальных страховых выплат по полисам страхования имущества, проданных в первом и втором квартале 2024 года, показывает, что москвичи и жители столичного региона беспокоятся о своем жилье меньше, чем жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Жители регионов, недавно пострадавших от паводков или затоплений (Хабаровский край, Иркутская и Оренбургская области, Якутия), а также от лесных пожаров (ХМАО, Алтайский край, Свердловская область), склонны страховать свою недвижимость на максимальные суммы. Активнее стали страховаться и жители Белгородской области, Ставропольского и Краснодарского края.

Inssmart отмечает, что в большинстве регионов россияне страхуются по принципу: чем ближе вероятность ЧП, таких как паводки, затопления, лесные пожары и прочие угрозы, тем крупнее суммы страхования.