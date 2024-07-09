Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Главу ФПБК призвал проверить контракт Лианы Меладзе на нарушение закона
Как избежать распространённых уловок продавцов и сохранить деньги на шопинге
Почему не всем девушкам подходит яркий цвет волос: ключевые аспекты
Мясное рагу с помидорами: очень вкусно с картофельным пюре или макаронами
Саудовская Аравия предостерегла G-7 от плана захвата российских активов
Стоимость выправления вмятин от града на авто может достигать 1 млн рублей
Госпошлины за сделки с недвижимостью в России увеличатся
Суд Башкирии оштрафовал "Интуриста" за испорченный отдых в Шарм-Эль-Шейхе
Синоптик Шувалов рассказал, какая погода установится в Москве на этой неделе
Жители регионов России активнее страхуют свою недвижимость, чем москвичи: исследование Inssmart

Страховщики выявили регионы с самым высоким уровнем страхования недвижимости

1:39
Страхование

Онлайн-сервис страхования Inssmart составил рейтинг 35 регионов, жители которых наиболее активно страхуют свои дома, квартиры и дачи, зачастую на большие суммы, чем москвичи.

Страховщики выявили регионы с самым высоким уровнем страхования недвижимости
Фото: mos.ru is licensed under public domain

В 2024 году жители Новосибирской области, Хабаровского края, Архангельской области, Якутии, Кемеровской, Иркутской и Калининградской областей, а также Санкт-Петербурга, больше других ценят и страхуют свою недвижимость. Обычно они оформляют страхование на суммы от 1,5 до 2,6 миллионов рублей.

Анализ потенциальных страховых выплат по полисам страхования имущества, проданных в первом и втором квартале 2024 года, показывает, что москвичи и жители столичного региона беспокоятся о своем жилье меньше, чем жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Жители регионов, недавно пострадавших от паводков или затоплений (Хабаровский край, Иркутская и Оренбургская области, Якутия), а также от лесных пожаров (ХМАО, Алтайский край, Свердловская область), склонны страховать свою недвижимость на максимальные суммы. Активнее стали страховаться и жители Белгородской области, Ставропольского и Краснодарского края.

Inssmart отмечает, что в большинстве регионов россияне страхуются по принципу: чем ближе вероятность ЧП, таких как паводки, затопления, лесные пожары и прочие угрозы, тем крупнее суммы страхования.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения

Настой из крапивы является одним из самых популярных и эффективных природных удобрений для сада.

Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Диетические куриные котлеты: получаются сочными, хотя и готовятся из куриной грудки
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
Чистота и добросовестность — залог успешного заведения общепита Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская Есть ли противоядие против онкологии Сергей Лебедев
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: такой простой, что его приготовят даже дети
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Последние материалы
Синоптик Шувалов рассказал, какая погода установится в Москве на этой неделе
Пик солнечной активности может произойти в 2024-2025 годах
Управление и стратегия: главные игровые релизы для стратегов
Почти две трети россиян потратят на летний отдых свыше 200 тысяч рублей
Страховщики выявили регионы с самым высоким уровнем страхования недвижимости
Контроль и вспыльчивость могут говорить об абьюзивном партнёре
Будущая жена Моргенштерна* Лиза Василенко рассказала о своем заболевании диабетом
Как сделать лапшу быстрого приготовления безвредной?
Выбираем самые подходящие усы клубники для высадки
Broke Boys и 2Drots будут бороться за Кубок России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников