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В "Росгосстрахе" сообщили о рекордных выплатах по страховым случаям с животными на дорогах России

Страховые выплаты по каско за столкновения с животными превысили 4 млн рублей

Страхование

В разгар летних автопутешествий "Росгосстрах" проанализировал случаи столкновений автомобилей с животными. Ежегодно компания урегулирует сотни подобных инцидентов и выплачивает компенсации по каско за повреждение транспортных средств или по ОСАГО — компенсации за погибших животных природоохранным ведомствам регионов.

Страховые выплаты по каско за столкновения с животными превысили 4 млн рублей
Фото: commons.wikimedia.org by Don DeBold, CC BY 2.0

В 2023 году было зафиксировано более 600 случаев повреждения автомобилей животными, а в этом году уже поступило около 200 заявлений.

В прошлом году крупнейшие выплаты по каско составили 4,4 млн рублей за поврежденный BMW X5 2022 года в Марий Эл и 3,2 млн рублей за Kia Sportage 2022 года в Кемеровской области. В этом году наибольшие выплаты были за ремонт грузовика MAN 2020 года в Самарской области (882 тыс. рублей) и за Toyota Camry 2017 года, столкнувшуюся с лошадью в Подмосковье (689 тыс. рублей).

Пик обращений в этом году пришёлся на январь, а в прошлом году — на май.

"Чтобы получить возмещение по договору каско за нанесенные животным повреждения, необходимо предоставить пакет документов, предусмотренный правилами страхования. В него входит справка о ДТП из госавтоинспекции, если было столкновение на дороге, либо документ из полиции о том, что животные повредили неподвижно стоящее транспортное средство", — пояснила начальник Управления выплат по автострахованию ПАО СК "Росгосстрах" Людмила Юсова.

Людмила Юсова также напомнила, что по ОСАГО страховая компания покрывает ущерб за сбитое животное, а не за повреждённое транспортное средство. Если у водителя нет каско, ремонт автомобиля придётся оплачивать из собственного кармана.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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