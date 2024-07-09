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Как застрахованы арендованные автомобили и кто оплачивает ущерб при ДТП

Как обезопасить себя при аренде автомобиля и что делать в случае аварии

2:00
Страхование

Путешествовать по новой стране на арендованном авто удобнее и интереснее, чем на общественном транспорте. Однако аренда автомобиля сопряжена с определёнными рисками. Вот что нужно знать о страховании арендованных автомобилей и ответственности водителя в случае ущерба, сообщает портал Банки.ру.

Как обезопасить себя при аренде автомобиля и что делать в случае аварии
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Страхование автомобилей при аренде: основные правила

Все крупные компании предоставляют авто с полисом ОСАГО, включенным в стоимость аренды. Полис оформляется без указания конкретного водителя. При получении авто проверьте наличие ОСАГО среди документов.

Каско для арендованных авто: важные нюансы

Автомобили часто страхуются по полису каско, который может включать франшизу. При ДТП водитель оплачивает франшизу, а остальной ущерб покрывает страховая. Если ущерб меньше франшизы, клиент оплачивает его полностью. Компании могут удерживать залог, который покрывает возможный ущерб.

Международные агрегаторы предлагают полное каско за дополнительную плату, что может снизить сумму залога.

Советы эксперта

Эксперт-аналитик Эряния Бочкина советует проверять наличие ОСАГО и каско при аренде авто. За границей можно выбрать разные страховые опции, включая полис с нулевой франшизой. Часто арендующим авто за границей выгодно оформить годовую страховку на водителя, которая действует в разных странах.

Действия при ДТП на арендованном авто

При ДТП уведомите компанию-арендодателя, вызовите полицию, зафиксируйте место аварии и соберите данные участников. Если вы виновны, ущерб покрывает ОСАГО. Нужно ли платить за ремонт авто — зависит от условий каско. Если не виновны, передайте все документы компании, и она получит компенсацию по ОСАГО виновника.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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