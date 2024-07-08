Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Потолки в новостройках Москвы стали выше на 4 см
Массажист Титова: как правильно использовать щетку для сухого массажа
Россиянам напомнили, в какие часы можно загорать
Все "за" и "против" молочной подкормкой растения
Простые способы охладить салон машины: советы эксперта
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: очень простой, делается без выпечки
Сафонов назвал топ-5 молодых российских футболистов
Как создать эффект естественного румянца с помощью тинта?
У этой страны Россия стала больше покупать мяса
Какие виды страховки нужны при ипотечном кредите и как выбрать подходящую страховую компанию

Обязательные страховки при ипотеке: что нужно знать покупателю недвижимости

2:54
Страхование

Центр финансовой экспертизы Роскачества объяснил, какие виды страховки обязательны при оформлении кредита на покупку недвижимости и на что следует обратить внимание при их выборе.

Обязательные страховки при ипотеке: что нужно знать покупателю недвижимости
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Что такое страхование ипотечной недвижимости?

При оформлении ипотечного кредита банк предложит несколько видов страхования. Обязательным является страхование недвижимого имущества. Этот вид страховки защищает от рисков, таких как разрушение, взрывы газа, противоправные действия третьих лиц и другие форс-мажоры. В случае ущерба страховая компания компенсирует убытки.

Вы можете выбрать как страховую компанию, предложенную банком, так и любую другую. Главное, заранее сравнить условия и тарифы, чтобы не принимать решение в последнюю минуту.

Полис страхования недвижимости

Полис страхования недвижимости нужно продлевать ежегодно. В противном случае банк начислит неустойку по кредиту.

Полис страхования жизни и здоровья

Страхование жизни и здоровья для ипотечного кредита не является обязательным, кроме случаев, когда квартира покупается в строящемся доме. В таких ситуациях этот полис заменяет страхование недвижимости.

Банки рекомендуют этот вид страхования, поскольку при несчастном случае заёмщик будет освобождён от долга, а страховая компания возьмёт на себя его погашение.

Для стимулирования клиентов банки предлагают снижение процентной ставки по ипотеке (конкретное количество п. п. указано в договоре) при оформлении страхования жизни. Перед принятием решения используйте калькулятор, чтобы определить, будет ли это выгодно для вас. Если при оплате полиса и сниженной процентной ставке вы остаётесь в плюсе, имеет смысл оформить такую страховку.

При отказе от страхования жизни банк может увеличить процентную ставку. Этот полис также нужно продлевать ежегодно, иначе ставка может быть повышена.

Титульное страхование

Титульное страхование защищает право собственности на недвижимость в случае признания сделки купли-продажи недействительной. Оно особенно актуально при покупке жилья на вторичном рынке и защищает интересы как кредитора, так и заёмщика.

Стоимость страхования

Страховые компании предоставляют калькуляторы на своих сайтах для расчёта стоимости полиса. Важным фактором является сумма остатка по кредиту: чем меньше остаток, тем выше стоимость полиса, но со временем цена полиса будет уменьшаться.

Оформлять страховки можно только в тех страховых компаниях, которые аккредитованы банком. В противном случае банк не примет полис.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Топ-5 способов экономить бензин на автомате: просто и эффективно

Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.

5 простых способов уменьшить расход топлива на автомобиле с АКПП
ИПГ сообщил о серии вспышек на Солнце класса M 8 июля
Солнце вновь разразилось мощнейшими вспышками
Жизнь после развода: как Нюша изменилась и вернулась к светской жизни
Июльский уход за огурцами: какие подкормки нужны в период активного плодоношения
Группировка войск "Север" начала применять новую РЛС "Ирбис" Дмитрий Плотников Премьер Польши Туск озвучил "логичное" намерение сбивать российские ракеты Любовь Степушова "Дедовщина" в николаевские времена закалила будущих оракулов России Сергей Лебедев
5 неожиданных причин, почему ваш аккумулятор умирает быстрее, чем вы думаете
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Признание Прохора Шаляпина: зачем певец выбирает "бабушек"?
Признание Прохора Шаляпина: зачем певец выбирает "бабушек"?
Последние материалы
Простые способы охладить салон машины: советы эксперта
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: очень простой, делается без выпечки
Сафонов назвал топ-5 молодых российских футболистов
Как создать эффект естественного румянца с помощью тинта?
У этой страны Россия стала больше покупать мяса
Ветврач Яковлева: Собака ест свой кал, когда её питание не сбалансировано
Звезду фильма "Полосатый рейс" дрессировщицу Маргариту Назарову погубила профессия
Российские учёные обнаружили необычное поведение микроскопической осы
Тренер "Локо" Галактионов: Команду нужно строить с нуля
Days Gone 2: разработка приостановлена
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников