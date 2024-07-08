Какие виды страховки нужны при ипотечном кредите и как выбрать подходящую страховую компанию

Обязательные страховки при ипотеке: что нужно знать покупателю недвижимости

2:54 Your browser does not support the audio element. Страхование

Центр финансовой экспертизы Роскачества объяснил, какие виды страховки обязательны при оформлении кредита на покупку недвижимости и на что следует обратить внимание при их выборе.

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Что такое страхование ипотечной недвижимости?

При оформлении ипотечного кредита банк предложит несколько видов страхования. Обязательным является страхование недвижимого имущества. Этот вид страховки защищает от рисков, таких как разрушение, взрывы газа, противоправные действия третьих лиц и другие форс-мажоры. В случае ущерба страховая компания компенсирует убытки.

Вы можете выбрать как страховую компанию, предложенную банком, так и любую другую. Главное, заранее сравнить условия и тарифы, чтобы не принимать решение в последнюю минуту.

Полис страхования недвижимости

Полис страхования недвижимости нужно продлевать ежегодно. В противном случае банк начислит неустойку по кредиту.

Полис страхования жизни и здоровья

Страхование жизни и здоровья для ипотечного кредита не является обязательным, кроме случаев, когда квартира покупается в строящемся доме. В таких ситуациях этот полис заменяет страхование недвижимости.

Банки рекомендуют этот вид страхования, поскольку при несчастном случае заёмщик будет освобождён от долга, а страховая компания возьмёт на себя его погашение.

Для стимулирования клиентов банки предлагают снижение процентной ставки по ипотеке (конкретное количество п. п. указано в договоре) при оформлении страхования жизни. Перед принятием решения используйте калькулятор, чтобы определить, будет ли это выгодно для вас. Если при оплате полиса и сниженной процентной ставке вы остаётесь в плюсе, имеет смысл оформить такую страховку.

При отказе от страхования жизни банк может увеличить процентную ставку. Этот полис также нужно продлевать ежегодно, иначе ставка может быть повышена.

Титульное страхование

Титульное страхование защищает право собственности на недвижимость в случае признания сделки купли-продажи недействительной. Оно особенно актуально при покупке жилья на вторичном рынке и защищает интересы как кредитора, так и заёмщика.

Стоимость страхования

Страховые компании предоставляют калькуляторы на своих сайтах для расчёта стоимости полиса. Важным фактором является сумма остатка по кредиту: чем меньше остаток, тем выше стоимость полиса, но со временем цена полиса будет уменьшаться.

Оформлять страховки можно только в тех страховых компаниях, которые аккредитованы банком. В противном случае банк не примет полис.