Президент России подписал закон, упрощающий процедуры регистрации и снятия с учёта транспортных средств

Путин подписал закон, упрощающий регистрацию транспортных средств

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Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий процедуры регистрации транспортных средств. Документ был опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации, сообщает "Финмаркет".

Фото: en.kremlin.ru by Администрация президента России, CC BY 4.0

Согласно новому закону, полис ОСАГО больше не требуется для регистрации автомобиля при смене владельца. Ранее регистрационные действия были запрещены, если у владельца не было полиса ОСАГО. Однако государственная регистрация транспортного средства не обязывает владельца участвовать в дорожном движении. После регистрации автомобиля его можно не использовать длительное время.

Закон вступает в силу 1 марта 2025 года.

В документе также предусмотрены другие нормы. Например, прежний владелец сможет снять автомобиль с учёта в день продажи, если договор купли-продажи оформлен через "Госуслуги" или у нотариуса. Если же договор заключён в простой письменной форме, то заявление о снятии с учёта можно будет подать в регистрационное подразделение с оригиналом договора через 10 дней после продажи.

Согласно текущему законодательству, владелец может снять автомобиль с учёта не ранее чем через 10 дней после сделки. В пояснительной записке указано, что в течение этих 10 дней прежний владелец часто получает штрафы за нарушения, совершённые новым собственником.

Новый закон также предусматривает прекращение государственного учёта для транспортных средств, находящихся в розыске, что исключит необходимость предоставления информации о фактическом отсутствии автомобиля работодателям и налоговым органам.

Законом вводится обязательный осмотр транспортного средства, если его государственный учёт был прекращён и владелец подал заявление на возобновление. Осмотр также будет проводиться при первичном получении документов на транспортные средства, не состоящие на государственном учёте, или имеющие документы, выданные до 1993 года.

Кроме того, автомобиль можно будет снять с регистрации по заявлению владельца, в том числе в случае его уничтожения.