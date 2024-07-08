В Центробанке возмущены отказами гражданам в оформлении краткосрочных ОСАГО

0:37 Your browser does not support the audio element. Страхование

Водители сталкиваются с отказами страховых в оформлении краткосрочных ОСАГО.

Фото: freepik.com by Gray StudioPro, PDM

Компании неохотно оформляют такие полисы, стоимость которых может превышать половину годовой цены. Депутаты Госдумы обратились к главе ЦБ с просьбой вмешаться в ситуацию. Центробанк заявил, что разберется со случаями отказов.

Представители автомобильного сообщества признают проблему, объясняя ее консервативностью системы страхования. Центральный банк России просят вмешаться в ситуацию с отказами страховых компаний оформлять краткосрочные полисы ОСАГО.