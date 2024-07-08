В Центробанке возмущены отказами гражданам в оформлении краткосрочных ОСАГО

Водители сталкиваются с отказами страховых в оформлении краткосрочных ОСАГО.
Компании неохотно оформляют такие полисы, стоимость которых может превышать половину годовой цены. Депутаты Госдумы обратились к главе ЦБ с просьбой вмешаться в ситуацию. Центробанк заявил, что разберется со случаями отказов.
Представители автомобильного сообщества признают проблему, объясняя ее консервативностью системы страхования. Центральный банк России просят вмешаться в ситуацию с отказами страховых компаний оформлять краткосрочные полисы ОСАГО.
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