Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёный Лодердейл предупредил о снижении поглощения углекислоты Мировым океаном
Владимирские хирурги удлинили девушке безымянный палец на руке
Невеста Григория Лепса поступила в престижный колледж моды в Лондоне
Как помочь собаке справиться со страхом грозы
Стилисты советуют: как подобрать одежду для девушек с пышным бюстом
Какие изменения в машине допускает закон: советы от ГАИ
Когда линька у собаки становится поводом для беспокойства
Что такое "пустые калории" и можно ли похудеть с помощью алкоголя: популярный миф
В Перми научились делать жидкое стекло из рисовой шелухи

Банк России составил список надёжности страховщиков по ОСАГО

2:12
Страхование

Индикатор качества обслуживания в страховании ОСАГО. 

Банк России составил список надёжности страховщиков по ОСАГО
Фото: web.archive.org by АНТ Бережный, CC BY 3.0

Этот индикатор рассчитывается как отношение количества жалоб, поступивших на конкретного страховщика в Банк России в течение 2023 года, к 10 тысячам заключенных договоров страхования. Учитываются только те жалобы, в которых подтвердились факты нарушения прав потребителей.

В рэнкинг включены только те страховые компании, на которые было подано хотя бы две жалобы. Всего в рэнкинге представлено 31 страховая компания.

Среди страховых компаний, предоставляющих услуги по ОСАГО, наиболее часто потребители сталкивались с обоснованными жалобами на следующие компании:

* страховая группа «Спасские ворота» — индикатор 2,97;

* СК «Инсайт» — индикатор 1,91;

* «БАСКа» — индикатор 1,24.

Также в топ-10 по частоте обоснованных жалоб попали следующие крупные компании:

* «Абсолют Страхование» — индикатор 0,74;

* «Росгосстрах» — индикатор 0,69;

* «Совкомбанк страхование» — индикатор 0,59;

* «Армеец» — индикатор 0,44;

* «Евроинс» — индикатор 0,41;

* «Энергогарант» — индикатор 0,34;

* «ВСК» — индикатор 0,32.

Как отмечается в сообщении регулятора, информация о рэнкинге поможет автовладельцам выбрать надёжного страховщика. Для страховых организаций их место в рэнкинге может стать стимулом для улучшения работы с клиентами.

Расчёт индикатора не осуществляется в отношении тех страховых организаций, которые на момент начала и в течение отчётного периода не осуществляли ОСАГО или у которых на дату начала расчёта индикатора за соответствующий период была отозвана лицензия на ОСАГО.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Секрет обильного урожая помидоров прост: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им томаты

Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.

Борная кислота стимулирует рост и развитие помидоров
Почему мельчает клубника — устраните всего 3 проблемы
Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа
Мокрица не даёт покоя в саду? Узнайте, как победить этот сорняк без изнурительной прополки
Как сделать окна стильными без классических штор и тюля
Орбан избрал неожиданные маршруты — самые конфликтные страны Дмитрий Плотников Штаб украинских силовиков спрятался рядом с детской больницей, но был уничтожен Любовь Степушова "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин
Пожелтели фары вашего авто? Вот простой и недорогой способ их восстановить
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Почему дорогое моторное масло лучше? Эксперт раскрыл все секреты
Почему дорогое моторное масло лучше? Эксперт раскрыл все секреты
Последние материалы
Как помочь собаке справиться со страхом грозы
Стилисты советуют: как подобрать одежду для девушек с пышным бюстом
Бельгия вошла в число стран ЕС, которые значительно увеличили импорт газа из России
Банк России составил список надёжности страховщиков по ОСАГО
Какие изменения в машине допускает закон: советы от ГАИ
Когда линька у собаки становится поводом для беспокойства
Что такое "пустые калории" и можно ли похудеть с помощью алкоголя: популярный миф
В Перми научились делать жидкое стекло из рисовой шелухи
Это можно посадить в огороде уже прямо сейчас
Лариса Гузеева осудила стереотип о коротких стрижках для женщин в возрасте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников