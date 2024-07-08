Банк России составил список надёжности страховщиков по ОСАГО

2:12 Your browser does not support the audio element. Страхование

Индикатор качества обслуживания в страховании ОСАГО.

Фото: web.archive.org by АНТ Бережный, CC BY 3.0

Этот индикатор рассчитывается как отношение количества жалоб, поступивших на конкретного страховщика в Банк России в течение 2023 года, к 10 тысячам заключенных договоров страхования. Учитываются только те жалобы, в которых подтвердились факты нарушения прав потребителей.

В рэнкинг включены только те страховые компании, на которые было подано хотя бы две жалобы. Всего в рэнкинге представлено 31 страховая компания.

Среди страховых компаний, предоставляющих услуги по ОСАГО, наиболее часто потребители сталкивались с обоснованными жалобами на следующие компании:

* страховая группа «Спасские ворота» — индикатор 2,97;

* СК «Инсайт» — индикатор 1,91;

* «БАСКа» — индикатор 1,24.

Также в топ-10 по частоте обоснованных жалоб попали следующие крупные компании:

* «Абсолют Страхование» — индикатор 0,74;

* «Росгосстрах» — индикатор 0,69;

* «Совкомбанк страхование» — индикатор 0,59;

* «Армеец» — индикатор 0,44;

* «Евроинс» — индикатор 0,41;

* «Энергогарант» — индикатор 0,34;

* «ВСК» — индикатор 0,32.

Как отмечается в сообщении регулятора, информация о рэнкинге поможет автовладельцам выбрать надёжного страховщика. Для страховых организаций их место в рэнкинге может стать стимулом для улучшения работы с клиентами.

Расчёт индикатора не осуществляется в отношении тех страховых организаций, которые на момент начала и в течение отчётного периода не осуществляли ОСАГО или у которых на дату начала расчёта индикатора за соответствующий период была отозвана лицензия на ОСАГО.