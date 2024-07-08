Банк России составил список надёжности страховщиков по ОСАГО

Индикатор качества обслуживания в страховании ОСАГО.
Этот индикатор рассчитывается как отношение количества жалоб, поступивших на конкретного страховщика в Банк России в течение 2023 года, к 10 тысячам заключенных договоров страхования. Учитываются только те жалобы, в которых подтвердились факты нарушения прав потребителей.
В рэнкинг включены только те страховые компании, на которые было подано хотя бы две жалобы. Всего в рэнкинге представлено 31 страховая компания.
Среди страховых компаний, предоставляющих услуги по ОСАГО, наиболее часто потребители сталкивались с обоснованными жалобами на следующие компании:
* страховая группа «Спасские ворота» — индикатор 2,97;
* СК «Инсайт» — индикатор 1,91;
* «БАСКа» — индикатор 1,24.
Также в топ-10 по частоте обоснованных жалоб попали следующие крупные компании:
* «Абсолют Страхование» — индикатор 0,74;
* «Росгосстрах» — индикатор 0,69;
* «Совкомбанк страхование» — индикатор 0,59;
* «Армеец» — индикатор 0,44;
* «Евроинс» — индикатор 0,41;
* «Энергогарант» — индикатор 0,34;
* «ВСК» — индикатор 0,32.
Как отмечается в сообщении регулятора, информация о рэнкинге поможет автовладельцам выбрать надёжного страховщика. Для страховых организаций их место в рэнкинге может стать стимулом для улучшения работы с клиентами.
Расчёт индикатора не осуществляется в отношении тех страховых организаций, которые на момент начала и в течение отчётного периода не осуществляли ОСАГО или у которых на дату начала расчёта индикатора за соответствующий период была отозвана лицензия на ОСАГО.
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