ФАС России предлагает новые меры касательно банковских страховок

1:42 Your browser does not support the audio element. Страхование

ФАС рассчитывает на принятие ряда поправок по страхованию в закон о потребкредитах.

Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, CC BY-SA 4.0

ФАС России планирует трансформировать ключевые положения постановления о допустимых условиях соглашения между банками и страховщиками в нормы закона о потребительском кредите. Текущее постановление, регулирующее взаимоотношения страховщиков и банков, а также права потребителей при оформлении страховки при кредитовании, носит рекомендательный характер и действует до 1 сентября 2025 года.

ФАС продолжает получать обращения потребителей, связанные с нарушением статей этого документа, в основном связанные с оформлением договоров страхования при оформлении банковского займа. Банк может отказаться от предложения страховки при оформлении займа, заменив ее на специальную платную услугу по снижению ставки потребительского кредита, без страховой защиты. ФАС России предлагает установить дифференцированный подход к кредитам со страховым продуктом и без страхового продукта, но считает, что данный вопрос может анализироваться с точки зрения целесообразности регуляторного воздействия. Служба совместно с ЦБ отработала за последние годы еще одну форму воздействия - это совместные рекомендательные письма, информирующие участников рынка по своей позиции и отношению по тому или иному вопросу.

С 1 сентября 2023 года, банки при кредитовании граждан принимают полисы страховщиков с кредитным рейтингом российских кредитных рейтинговых агентств на уровне «А-» и выше.