"Прогресс МС-29" получил комплексное страхование

1:24 Your browser does not support the audio element. Страхование

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-29" намечен на осень 2024 года. Об этом ранее сообщила Госкорпорация "Роскосмос".

Фото: Роскосмос is licensed under public domain

"Прогресс МС-29" — это транспортный грузовой космический корабль серии "Прогресс", который предназначен для обслуживания орбитальных станций. Пока не разглашается информация о том, какой груз будет отправлен в космос.

Агентство страховых новостей (АСН) обратилось к страховщикам космических рисков, чтобы узнать об их участии в запуске.

"Росгосстрах" сообщил, что участвует в состраховании запуска "Прогресса МС-29" вместе с "СОГАЗом" (лидером по договору), "Ингосстрахом" и "Сбербанк Страхованием".

"СберСтрахование" также является одним из страховщиков предстоящего запуска ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-29". Период страхования начинается с момента старта и заканчивается после открытия переходного люка стыковочного агрегата на Международной космической станции. Страховое покрытие распространяется и на грузы, перевозимые кораблём.

"СОГАЗ" и "Ингосстрах" не предоставили комментарии на момент публикации.