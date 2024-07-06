Как связаны страховая пенсия и рост пенсионного возраста

Повлияет ли повышение пенсионного возраста на рост страховой части пенсии?

1:20 Your browser does not support the audio element. Страхование

Повышение пенсионного возраста может повлиять на рост страховой части пенсии, но это влияние будет косвенным и сложным.

Фото: Wikipedia by Vosicos635, CC BY-SA 4.0

Повышение пенсионного возраста означает, что люди будут работать дольше и, соответственно, за них будут платить больше страховых взносов. Это должно увеличить объём средств, которые поступают в Пенсионный фонд России (ПФР) и могут быть направлены на выплату пенсий. Однако это не гарантирует автоматического роста размера пенсий для всех пенсионеров.

Размер страховой пенсии зависит от суммы уплаченных взносов, стажа работы и количества пенсионных коэффициентов (баллов). Чем больше взносов уплачено, тем выше будет пенсия. Поэтому теоретически повышение пенсионного возраста может привести к увеличению размера пенсии для тех, кто продолжит работать и платить взносы после достижения нового пенсионного возраста.

Однако на практике многое зависит от экономической ситуации, уровня зарплат, демографических тенденций и других факторов. Кроме того, важно учитывать, как именно будут использоваться дополнительные средства, поступающие в ПФР после повышения пенсионного возраста. Они могут пойти на увеличение размера пенсий или на покрытие дефицита бюджета ПФР.