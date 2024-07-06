Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прокурор Шакиров советует подавать в суд на нелегальных заводчиков
Эксперт развеял мифы о смешивании тормозных жидкостей: что нужно знать водителям
Учёные обнаружили, что англосаксы принимали участие в Византийских кампаниях
Индийский рабочий укусил змею, чтобы избежать отравления
Анастасия Волочкова подала иск на Пенсионный фонд в Мещанский суд
Творог с редисом и зеленью: простой, вкусный и очень полезный летний завтрак
Какие растения любят молоко
Индия планирует перейти к новой маркировке пищевых продуктов
Укрепляющая маска для волос на лето: рецепт с кокосовым маслом и мёдом
Как связаны страховая пенсия и рост пенсионного возраста

Повлияет ли повышение пенсионного возраста на рост страховой части пенсии?

1:20
Страхование

Повышение пенсионного возраста может повлиять на рост страховой части пенсии, но это влияние будет косвенным и сложным.

Повлияет ли повышение пенсионного возраста на рост страховой части пенсии?
Фото: Wikipedia by Vosicos635, CC BY-SA 4.0

Повышение пенсионного возраста означает, что люди будут работать дольше и, соответственно, за них будут платить больше страховых взносов. Это должно увеличить объём средств, которые поступают в Пенсионный фонд России (ПФР) и могут быть направлены на выплату пенсий. Однако это не гарантирует автоматического роста размера пенсий для всех пенсионеров.

Размер страховой пенсии зависит от суммы уплаченных взносов, стажа работы и количества пенсионных коэффициентов (баллов). Чем больше взносов уплачено, тем выше будет пенсия. Поэтому теоретически повышение пенсионного возраста может привести к увеличению размера пенсии для тех, кто продолжит работать и платить взносы после достижения нового пенсионного возраста.

Однако на практике многое зависит от экономической ситуации, уровня зарплат, демографических тенденций и других факторов. Кроме того, важно учитывать, как именно будут использоваться дополнительные средства, поступающие в ПФР после повышения пенсионного возраста. Они могут пойти на увеличение размера пенсий или на покрытие дефицита бюджета ПФР.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Секрет обильного урожая помидоров прост: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им томаты

Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.

Борная кислота стимулирует рост и развитие помидоров
Почему мельчает клубника — устраните всего 3 проблемы
Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа
Пожелтели фары вашего авто? Вот простой и недорогой способ их восстановить
Мокрица не даёт покоя в саду? Узнайте, как победить этот сорняк без изнурительной прополки
Российские войска ведут бои в Нью-Йорке, в Волчанске заняты многоэтажки Дмитрий Плотников "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Как сделать окна стильными без классических штор и тюля
Почему дорогое моторное масло лучше? Эксперт раскрыл все секреты
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Последние материалы
Учёные обнаружили, что англосаксы принимали участие в Византийских кампаниях
Индийский рабочий укусил змею, чтобы избежать отравления
Анастасия Волочкова подала иск на Пенсионный фонд в Мещанский суд
Творог с редисом и зеленью: простой, вкусный и очень полезный летний завтрак
Какие растения любят молоко
Индия планирует перейти к новой маркировке пищевых продуктов
Укрепляющая маска для волос на лето: рецепт с кокосовым маслом и мёдом
Как обучить щенка не кусаться во время игры
Китайские учёные планируют изменить траекторию астероида с помощью зонда-импактора
Что делать, если у томатов почернели листья: вот как это можно исправить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников