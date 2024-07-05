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Формирование страховых пенсий для граждан младше 1967 года рождения

1:02
Страхование

Граждане младше 1967 года рождения могут формировать страховую пенсию по старости. Страховая пенсия формируется за счёт страховых взносов, которые работодатели платят за своих работников в Пенсионный фонд России (ПФР). Размер взносов зависит от официальной заработной платы работника.

Формирование страховых пенсий для граждан младше 1967 года рождения
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для формирования страховой пенсии нужно иметь определённый стаж и сумму пенсионных коэффициентов (баллов), которые зависят от суммы уплаченных взносов. Чем больше стаж и сумма баллов, тем выше будет размер пенсии. Узнать свой стаж и количество накопленных баллов можно в личном кабинете на сайте Социального фонда России или в МФЦ.

Страховая пенсия назначается при достижении пенсионного возраста, наличии необходимого стажа и суммы баллов. Рассчитать примерный размер будущей пенсии можно с помощью пенсионного калькулятора на сайте Социального фонда России.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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