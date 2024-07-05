Формирование страховых пенсий для граждан младше 1967 года рождения

1:02 Your browser does not support the audio element. Страхование

Граждане младше 1967 года рождения могут формировать страховую пенсию по старости. Страховая пенсия формируется за счёт страховых взносов, которые работодатели платят за своих работников в Пенсионный фонд России (ПФР). Размер взносов зависит от официальной заработной платы работника.

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Для формирования страховой пенсии нужно иметь определённый стаж и сумму пенсионных коэффициентов (баллов), которые зависят от суммы уплаченных взносов. Чем больше стаж и сумма баллов, тем выше будет размер пенсии. Узнать свой стаж и количество накопленных баллов можно в личном кабинете на сайте Социального фонда России или в МФЦ.

Страховая пенсия назначается при достижении пенсионного возраста, наличии необходимого стажа и суммы баллов. Рассчитать примерный размер будущей пенсии можно с помощью пенсионного калькулятора на сайте Социального фонда России.