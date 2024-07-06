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Как формируется прибыль страховых компаний?

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Страхование

Страховые компании получают прибыль от страховой деятельности за счёт разницы между суммой страховых взносов, полученных от клиентов (страхователей), и суммой выплат по страховым случаям, а также за счёт инвестиций временно свободных средств страховых резервов.

Как формируется прибыль страховых компаний?
Фото: web.archive.org by karel291, CC BY 3.0

Страховые компании формируют страховые резервы для выполнения обязательств перед клиентами при наступлении страховых случаев. Эти средства могут быть инвестированы в различные финансовые инструменты для получения дополнительного дохода. Разница между полученным доходом и расходами на ведение дела составляет прибыль страховой компании.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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