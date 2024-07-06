Как формируется прибыль страховых компаний?

Страховые компании получают прибыль от страховой деятельности за счёт разницы между суммой страховых взносов, полученных от клиентов (страхователей), и суммой выплат по страховым случаям, а также за счёт инвестиций временно свободных средств страховых резервов.
Страховые компании формируют страховые резервы для выполнения обязательств перед клиентами при наступлении страховых случаев. Эти средства могут быть инвестированы в различные финансовые инструменты для получения дополнительного дохода. Разница между полученным доходом и расходами на ведение дела составляет прибыль страховой компании.
Многие садоводы замечают, что со временем ягоды клубники становятся мельче, и необходимо срочно принять меры.