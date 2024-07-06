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Как происходит формирование страховой премии?

1:19
Страхование

Страховая премия — это плата за страхование, которую страхователь обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования.

Как происходит формирование страховой премии?
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Страховая премия рассчитывается на основе страховых тарифов, которые представляют собой ставку премии с единицы страховой суммы или объекта страхования за определённый период времени. Тарифная ставка, по которой страхователю рассчитывают премию, называется брутто-ставкой и состоит из двух частей: нетто-ставки и нагрузки. Нетто-ставка предназначена для формирования денежного фонда, из которого будут производиться выплаты при наступлении страхового случая, а нагрузка идёт на покрытие расходов страховщика.

При расчёте страховой премии также учитываются различные факторы риска, такие как вид деятельности предприятия, местоположение объекта, наличие охранных систем и другие параметры, влияющие на вероятность наступления страхового случая. На основе анализа этих факторов страховщик определяет размер премии, который должен быть уплачен страхователем.

Размер страховой премии может варьироваться в зависимости от условий договора страхования, срока его действия, размера страховой суммы и других параметров.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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