Страхование как форма гражданско-правовой ответственности

Страхование — это способ защиты имущественных интересов физических и юридических лиц путём выплаты определённой суммы при наступлении страхового случая.
Страхование является формой гражданско-правовой ответственности, так как оно предполагает возмещение ущерба или вреда, причинённого страхователю или третьему лицу вследствие определённых событий (страховых случаев), указанных в договоре страхования. Это позволяет защитить имущественные интересы страхователя и обеспечить компенсацию убытков, которые могут возникнуть в результате непредвиденных обстоятельств.
В соответствии с законодательством Российской Федерации страхование может быть обязательным и добровольным. Обязательное страхование устанавливается законом и обеспечивает защиту интересов общества и государства, а также отдельных категорий граждан. Добровольное страхование осуществляется по инициативе страхователя на основе договора со страховщиком.
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