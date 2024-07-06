Страхование как форма гражданско-правовой ответственности

1:01 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование — это способ защиты имущественных интересов физических и юридических лиц путём выплаты определённой суммы при наступлении страхового случая.

Фото: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/PAJASA_Service_Apartment_Mumbai.jpg

Страхование является формой гражданско-правовой ответственности, так как оно предполагает возмещение ущерба или вреда, причинённого страхователю или третьему лицу вследствие определённых событий (страховых случаев), указанных в договоре страхования. Это позволяет защитить имущественные интересы страхователя и обеспечить компенсацию убытков, которые могут возникнуть в результате непредвиденных обстоятельств.

В соответствии с законодательством Российской Федерации страхование может быть обязательным и добровольным. Обязательное страхование устанавливается законом и обеспечивает защиту интересов общества и государства, а также отдельных категорий граждан. Добровольное страхование осуществляется по инициативе страхователя на основе договора со страховщиком.