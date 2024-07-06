Специфика страхования предприятий металлопроката

1:25 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование предприятий металлопроката — это вид страхования, который обеспечивает защиту имущественных интересов предприятия-производителя в случае возникновения убытков из-за непредвиденных событий.

Фото: Официальный сайт АО "ОЭМК им. А. А. Угарова"

Страхование предприятий металлопроката может включать в себя различные риски, такие как:

пожар, взрыв, стихийные бедствия; аварии водопроводных, канализационных и отопительных систем; кража со взломом, грабёж, разбой; противоправные действия третьих лиц; перерыв в производстве.

Этот вид страхования позволяет предприятию-производителю компенсировать убытки, связанные с повреждением или утратой имущества, а также с остановкой производства. Это особенно актуально для предприятий, которые работают в условиях высокой конкуренции и не могут позволить себе длительный простой.

Специфика страхования предприятий металлопроката заключается в том, что оно учитывает особенности производственного процесса и может покрывать дополнительные риски, связанные с использованием оборудования и материалов. Например, страхование может распространяться на оборудование для производства металлопроката, сырьё и готовую продукцию. Также в договор могут быть включены риски, связанные с нарушением обязательств контрагентами, например, непоставка сырья или отказ от оплаты готовой продукции.