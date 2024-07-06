Страхование продукции, находящейся под санкциями

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование продукции, находящейся под санкциями — это вид страхования, который обеспечивает защиту имущественных интересов страхователя в случае возникновения убытков из-за введения санкций.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, CC0

Страхование продукции, находящейся под санкциями, может включать в себя различные риски, такие как:

потеря дохода из-за невозможности экспорта или импорта продукции;

увеличение расходов на производство или транспортировку продукции;

повреждение или утрата продукции из-за ограничений на её использование или продажу.

Этот вид страхования является относительно новым и не получил широкого распространения. Это связано с тем, что страхование продукции, находящейся под санкциями, сопряжено с высокими рисками для страховщиков. В частности, они могут столкнуться с трудностями при перестраховании таких рисков и при урегулировании убытков.

Тем не менее, некоторые страховые компании предлагают страхование продукции, находящейся под санкциями. Условия такого страхования могут различаться в зависимости от компании и вида продукции.