Как производится страхование авиаперелётов?

1:07 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страхование авиаперелётов — это вид страхования, который обеспечивает защиту пассажиров и их имущества во время полёта. Оно может включать в себя различные риски, такие как:

Фото: commons.wikimedia.org by Atlantique air assistance is licensed under GNU Free Documentation License

смерть или травма пассажира;

потеря или повреждение багажа;

задержка рейса;

отказ в посадке;

вынужденный отказ от поездки.

Страхование авиаперелётов может быть обязательным или добровольным. Обязательное страхование покрывает ответственность авиакомпании перед пассажирами за причинение вреда жизни и здоровью, а также за потерю или повреждение багажа. Добровольное страхование может предоставлять более широкий спектр услуг, таких как компенсация медицинских расходов, юридическая помощь, возмещение ущерба имуществу и т. д.

При выборе страховки для авиаперелёта важно внимательно изучить условия договора и определить, какие риски она покрывает. Также стоит обратить внимание на размер страховой суммы, срок действия полиса и порядок получения компенсации.