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Основные риски в морском страховании

1:19
Страхование

В морском страховании можно выделить несколько категорий страховых рисков:

1. Проявление сил природы.

2. Результаты человеческих действий:

    * действия лиц, которым принадлежит или вверено застрахованное имущество (судовладелец, его представители, капитан, экипаж судна);

    * вмешательство посторонних лиц или социальных сил (кражи, пиратские захваты, военные действия, забастовки).

Основными страховыми рисками, которые могут привести к гибели, повреждению или утрате судов или грузов, являются:

* пожар, взрыв;

* перевертывание, падение транспортного средства с грузом или сход вагонов с рельсов при перевозке грузов средствами наземного транспорта;

* выброс штормом судна с грузом на берег или его посадка на мель с повреждением (или без повреждения) корпуса судна и угрозой гибели без освобождения (выброса) части груза;

* затопление транспортного средства с грузом;

* столкновение транспортного средства с грузом с другим транспортным средством по вине последнего;

* случайный, непредвиденный наезд транспортного средства с грузом на неподвижный объект;

* кража, грабёж груза;

* противоправные действия третьих лиц, которые привели к повреждению или уничтожению груза, и другие.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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